San Giacomo Apostolo/ Oggi 25 luglio si celebra il patrono della Spagna

San Giacomo Apostolo viene ricordato il 25 luglio come ogni anno. Il Santo è patrono della Spagna e della Galizia e i tanti comuni italiane tra cui ricordiamo Orosei, Pistoia, Reggello, Casalnuovo di Napoli e Cesenatico. La città di Orosei è un comune italiano di circa 7.000 abitanti ubicato nella provincia di Nuoro in una zona particolarmente bella da sempre metà di turisti. Nel centro della città c’è la chiesa dedicata a San Giacomo tanti siti archeologici che riportano le cosiddette Nuraghe ossia costruzioni risalenti a migliaia di anni fa.

Santa Cristina di Bolsena/ Oggi 24 luglio si ricorda la Patrona di Gallipoli

San Giacomo Apostolo, la vita del Beato

San Giacomo Apostolo fa parte della lista dei dodici apostoli di Gesù nato probabilmente nella città di Betsaida che era una cittadina che si trovava nella parte più estrema della Galilea a nord del Lago di tiberiade. Tuttavia non si conoscono il giorno e l’anno in cui è nato se non la morte avvenuta a Gerusalemme nel corso dell’anno 44 dopo Cristo. C’è da segnalare che non ci sono delle evidenze se non riferimenti archeologici che riportano alla vita e a quanto fatto da San Giacomo Apostolo. Ci sono delle notizie che arrivano esplicitamente da due fonti ossia i testi del Nuovo Testamento con particolare riferimento ai quattro Vangeli canonici e agli Atti degli apostoli che sono stati peraltro redatti in greco tra il primo e il secondo secolo. Inoltre, ci sono anche altri accenni che invece sono stati riportati in alcuni scritti dei cosiddetti padri della Chiesa. Secondo i racconti evangelici si tratta di un fedele che era seguace di Gesù Cristo ma probabilmente soltanto nel periodo che andava dall’anno 28 all’anno 30. Di lui si sa che era un pescatore insieme a suo padre Zebedeo, sua madre potrebbe essere stata Salomè ossia una delle donne che fu testimone della crocifissione di Gesù. Probabilmente la sua famiglia era abbastanza benestante e aveva un fratello minore di nome Giovanni anche era anch’egli tra i seguaci di Gesù.

San Federico di Utrecht/ Oggi 18 luglio si celebra il Beato che sfidò il paganesimo

Secondo un episodio riportato dal Vangelo secondo Luca, sembra che sia Giacomo che suo fratello Giovanni avessero un carattere abbastanza focoso. In particolare, sembra che quando un villaggio decise di rifiutare ospitalità a Gesù, i due discepoli vennero pervasi da una forte rabbia arrivando a proporre la distruzione dello stesso villaggio con il fuoco. La cosa non piacque ovviamente a Gesù che li rimproverò. Secondo alcune scritture del Vangelo secondo Matteo, pare anche che i fratelli avessero un carattere piuttosto ambizioso tant’è che loro pensavano che il Regno dei cieli dovesse arrivare in terra e portare loro ricchezze. Tradizione vuole che Giacomo facesse parte degli Apostoli più fidati insieme a Pietro con il quale peraltro condivise la testimonianza della Trasfigurazione, della Resurrezione della figlia di Giairo e dell’ultima notte che Gesù al Getsemani. Ci sono poi i documenti sempre di natura religiosa che raccontano del viaggio di Giacomo che andò in Spagna per diffondere la voce di Gesù, in particolare degli scritti del Vangelo. Fu anche il primo apostolo martire perché fu vittima dei primi tentativi di persecuzione che all’epoca vennero decisi da re Erode Agrippa I. Venne decapitato e secondo la leggenda il suo corpo venne trafugato dai discepoli e portato in Spagna sulle coste della Galizia.

Sant'Alessio/ Oggi 17 luglio si celebra il Patrono di Miagliano

Tutti gli altri Santi celebrati oggi

Il giorno del 25 luglio si festeggia per la chiesa cristiana oltre a San Giacomo Apostolo anche altri esponenti della religione nel corso dei secoli come San Cristoforo martire, San Cucufate, San Valentina, San Paolo, Santa Clodesinda, San Teodemiro, il Beato Pietro da Mogliano, il Beato Rodolfo Acquaviva, il Beato Antonio Lucci, il Beato Giovanni Soreth e il beato Dionigi Pamplona.

Il video sulla vita di San Giacomo Apostolo













© RIPRODUZIONE RISERVATA