San Giacomo della Marca/ Oggi, 28 novembre si celebra uno dei patroni di Napoli

San Giacomo della Marca viene ricordato dalla Chiesa cattolica, come ogni anno, il 28 novembre 2022. Il Beato è patrono di Napoli e Monteprandone dove vengono organizzati festeggiamenti particolari e folkloristici. Dopo la celebrazione della messa solenne i fedeli si dileguano per la città tra le varie bancarelle che offrono prodotti tipici del luogo e oggetti eseguiti a mano. Le famiglie e i giovani si riuniscono per vivere un momento di festa e spensieratezza in onore del Santo.

Il 28 Novembre si onorano anche San Rufo, Sant’Irenarco, Santo Stefano il Giovane e Santa Teodora di Rossano. Vengono ricordati i Beati Giovanni Gesù Adradas Gonzalo con i suoi quattordici compagni, Beato Giacomo Thompson e Beato Luigi Campos Gorriz.

San Giacomo della Marca, la vita del Beato

San Giacomo della Marca è nato nel 1394 a Monteprandone e della sua giovinezza si sa solamente che ricevette il saio francescano a 22 anni da San Bernardino da Siena dopo aver scelto di abbandonare la carriera di avvocato appena intrapresa. Giacomo fu un coraggioso predicatore in un periodo in cui la Chiesa era soggetta a diverse forme di corruzione. Dedito in particolar modo alla penitenza questo servo di Dio effettuava diversi periodi di quarantena e digiuno nei quali si sfamava solo con l’essenziale. Si ammalò e per diverse volte gli fu data l’estrema unzione ma riuscì a superare brillantemente il difficile periodo. Fino al 1425 predicò nelle zone di Jesi e gli venne conferito da Papa Martino V l’incarico di continuare nella sua opera. Nel 1436 fu nominato inquisitore di Austria e Ungheria con il permesso di costruire strutture religiose. Purtroppo i nemici di Giacomo sono diversi e non mancano neanche i tentativi di omicidio. Alla fine della sua carriera costruì la biblioteca del convento di Santa Maria delle Grazie a Monteprandone dove furono collezionate scritture e sermoni.

Durante l’ultima malattia le sue forze si spensero definitivamente e cedette alla morte dopo una vita di sacrifici. Nel 1726 fu nominato Santo da Benedetto XIII in onore della sua esistenza dedicata completamente al Signore. Tra le opere di San Giacomo è importante annoverare quella dei Monti di Pietà ossia un’associazione pressi i quali i meno abbienti potevano impegnare beni senza dover sostenere interessi eccessivi. Viene ricordato in particolare per la sua intensa lotta contro l’usura e l’avarizia quindi sulla continua ricerca di un ritorno materiale che interferisce profondamente rispetto a uno stile di vita puro e semplice.

