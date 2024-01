San Giovanni Bosco/ Oggi, 31 gennaio 2024, si ricorda il fondatore dei Salesiani: sacerdote ed eroe

Tutti gli anni, il 31 Gennaio, la Chiesa celebra San Giovanni Bosco, meglio noto come Don Bosco, l’uomo considerato più che un Beato un eroe, una guida spirituale protettore della gioventù. Fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fu sacerdote, missionario, ma soprattutto pedagogo, dato che la sua vita fu interamente dedicata ai bambini e ai giovani. È stato canonizzato da Papa Pio XI nel 1934.

“San Tommaso d’Aquino: fede con ragione e immaginazione”/ Teologo Barzaghi: “conoscenza solo tramite i sensi”

Un viaggio agiografico nella vita di San Giovanni Bosco

San Giovanni Bosco, il sacerdote e luminare spirituale vissuto nel XIX secolo, ha di fatto segnato la storia della Chiesa cattolica grazie alla sua straordinaria attività dedita all’educazione e alla protezione dei giovani. Nato nel 1815 a Castelnuovo d’Asti, un piccolo villaggio piemontese, Don Bosco abbraccia la fede giovanissimo, a 14 anni. La sua sarà una vocazione talmente forte e salda che lo porterà a diventare il “padre e maestro della gioventù”, come fu definito da Papa Giovanni Paolo II.

San Tommaso d'Aquino/ Oggi, 28 gennaio 2024, si ricorda il più grande esponente della filosofia cristiana

La sua storia agiografica si sviluppa come un racconto affascinante costellato di gesti straordinari, miracoli che vanno dalle guarigioni alla moltiplicazione del cibo passando per numerosi episodi di altruismo, delineandoci un uomo che ha fatto la storia della Chiesa lasciando un’impronta tale da transcendere il tempo. Insomma, un santo taumaturgo benvoluto e celebrato oggi come allora.

È stato durante la sua fanciullezza che Don Bosco ha “appreso” la sua strada grazie a una visione onirica: dapprima Gesù e poi la Madonna nell’atto di trasformare alcune bestie feroci in agnelli. Fu ordinato sacerdote nel 1841 e nello stesso anno ha fondato quella che in futuro diventerà la Società Salesiana.

Per tutta la vita la missione di Giovanni Bosco fu quella di togliere i ragazzi dalla strada insegnando loro un mestiere e avvicinarli alla Parola del Signore.

San Giovanni Bosco muore a Torino il 31 gennaio 1888 e il 1° aprile 1934 viene proclamato Santo, Patrono delle scuole, protettore di maestri, scolari e di tutti i giovani.

Sant'Angela Merici/ Oggi, 27 gennaio 2024, la Chiesa celebra la fondatrice dell'Ordine delle Orsoline

Celebrazioni e feste in onore di San Giovanni Bosco

È il 31 gennaio che la Chiesa cattolica celebra universalmente San Giovanni Bosco, unendosi in festeggiamenti che ricordano la vita, le opere e l’eredità spirituale e materiale di questo Santo straordinario. Le comunità cristiane vivono questo giorno organizzando eventi sia religiosi sia culturali quali messe solenni, processioni e attività all’insegna dell’educazione dei giovani intrise di devozione e gioia.

In particolare sono le scuole cattoliche a svolgere un ruolo cardine durante le celebrazioni, confermando il saldo legame tra la missione di Don Bosco e il suo immenso amore per i giovani.

Il tutto all’insegna di una giornata pregna di comunione e gioia, dove pratiche come carità e altruismo facciano da spunto di riflessione.

Patrono di Lignano e Soverato: San Giovanni Bosco nella vita della città

Le città italiane che si fregiano del patrocinio celeste di San Giovanni Bosco sono Lignano Sabbiadoro e Soverato, località nelle quali la presenza del Santo è tangibile in ogni angolo con chiese, scuole e istituzioni educative ad egli dedicate. Queste cittadine celebrano la festa di San Giovanni Bosco con tanto fervore, unendo i cittadini con devozione e spiritualità condivise.

L’eredità spirituale e culturale di Don Bosco è tuttavia presente e evidente non solo nei luoghi dove si celebra fisicamente il suo culto, ma anche e soprattutto nelle iniziative educative e caritative presenti in altre città, testimoniando come l’influenza del “padre della gioventù” sia pervasiva e sentita in tutta Italia e anche nel resto del mondo.

La celebrazione di San Giovanni Bosco infatti, è molto più di un evento religioso: è un richiamo all’amore, all’educazione e alla protezione della gioventù.

Gli altri Santi del giorno

La festa di San Giovanni Bosco coincide con la celebrazione di altri Santi e Beati: Santa Maria Cristina di Savoia, regina e benefattrice, San Ciro martire e tanti altri beati che condividono con Don Bosco un giorno in cui la liturgia offre ispirazioni per modelli di vita dedicati al bene della comunità, all’insegna della carità cristiana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA