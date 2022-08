San Giovanni Maria Vianney/ Oggi 4 agosto si celebra il vicario di Ecully

San Giovanni Maria Vianney viene celebrato come ogni anno il 4 agosto. Il Beato fu dapprima vicario ad Ecully, poi parroco nella cittadina di Ars. La situazione che trovò era di abbandono e dissoluzione, ma con zelo, umiltà e carità si adoperò per cambiare la gente e seminare virtù dove regnava il vizio. Giovanni era sempre presente in chiesa, pronto a confessare e indirizzare la sua gente. In breve si diffuse notizia dello zelo del parroco e Ars divenne meta di pellegrinaggi di personalità di spicco che cercavano i consigli del Curato. La vita di digiuno, penitenza e lavoro segnò però Giovanni, che fu accolto dal Signore il 4 agosto 1859. Il suo esempio di carità resta vivo ancora oggi, viene ricordato il 4 agosto, nel giorno della morte.

San Giovanni Maria Vianney, la vita del Beato

San Giovanni Maria Vianney nacque nella diocesi di Lione, più precisamente nel paesello di Dardilly, l’8 maggio 1786, la sua era una famiglia umile di contadini agricoli. Giovanni quindi, già da bambino, dovette aiutare la famiglia e il fratello con il lavoro nei campi, ma viveva in un contesto che dava grande importanza all’amore per Dio e per il prossimo e che permise alla sua fede di germogliare già in tenera età. Il lavoro nei campi però trattenne Giovanni dall’accogliere subito la chiamata del Signore, quando, poco dopo aver ricevuto la Santa Comunione, il ragazzo provò il desiderio di farsi sacerdote. Cominciò tuttavia a studiare la grammatica latina e il rosario, fino a quando fu costretto a interompere gli studi perché fu chiamato alle armi. Una volta rientrato a casa, Giovanni poté riprendere gli studi interrotti, non senza fare fatica, entrò in seminario e finalmente ebbe la possibilità di prendere gli ordini nel 1815.

Tutti gli altri Santi che si celebrano oggi

Il 4 agosto, oltre a San Giovanni Maria Vianney, si ricordano anche i vescovi sant’Agabio di Verona e Sant’Agapito di Verona, il discepolo di san Paolo Sant’Aristarco, la badessa di Cavriglia Beata Berta, la Beata vergine Cecilia Cesarini, i santi martiri Crescenzione e Giustino, il martire sant’Eleuterio, il beato sacerdote Enrico Kryzysztofik, il Beato vescovo Enrique Angelo Angelelli Carletti, il vescovo sant’Eufronio di Tours, il Beato vescovo e martire Giovanni Balan, i Beati Giovanni della Croce ed Egidio da Siviglia, il Beato Gonzalo Gonzalo Gonzalo, il Beato William Horne, Santa Ia martire di Persia, il Beato martire laico Luici Quintas Duran, l’eremita Sant’Onofrio e il Vescovo San Rainero di Cagli.

