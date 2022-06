San Luigi Gonzaga/ Oggi, 21 giugno si celebra il protettore dei malati di AIDS

Il 21 giugno è il giorno incentrato sulla celebrazione di San Luigi Gonzaga. Quest’ultimo nasce a Castiglione delle Stiviere, attualmente in provincia di Mantova, il 9 marzo del 1568. È figlio del marchese locale Ferrante Gonzaga e della dama Marta Tana di Chieri. Cresce negli agi economici totali e ha sette fratelli più piccoli, diventando quindi l’erede naturale al trono di marchese. Viene diretto verso la vita militare fin da piccolissimo, ma Luigi decide di dedicare la sua vita al Signore tramite la preghiera e la carità. Si rende conto di questo già all’età di otto anni, quando viene condotto a Firenze dal granduca Francesco I de’ Medici e fa voto di verginità. Dopo tre anni, viene trasferito presso la corte di Mantova e decide di rinunciare ai suoi titoli futuri, per poi ricevere la Prima Comunione e fare il paggio d’onore al principe Diego a Madrid.

Entra poi a far parte dei gesuiti nonostante il parere avverso di suo padre e, all’età di 17 anni, diventa novizio della Compagnia di Gesù a Roma. Studia lettere, teologia e filosofia prima di lasciare la futura Capitale e tornare a casa, cercando di trovare una soluzione per proclamare il nuovo marchese di Solferino. Completa gli studi a Milano prima di tornare a Roma nel 1590. Questa epoca è caratterizzata da una sequenza di cruente malattie infettive, che uccidono anche diversi papi. Luigi aiuta i bisognosi insieme agli altri gesuiti. Muore a Roma il 21 giugno 1591 all’età di soli 23 anni, a causa di varie patologie.

San Luigi Gonzaga, il protettore dei malati di Aids e…

Il corpo di San Luigi Gonzaga giace in una tomba della chiesa di Sant’Ignazio, in un altare barocco dalla bellezza inestimabile. Il suo cranio, invece, risiede in una basilica di Castiglione delle Stiviere che porta il suo nome, mentre la sua mandibola è situata all’interno della Chiesa Madre di Rosolini, a Siracusa. Il 19 ottobre 1605, Luigi Gonzaga viene beatificato sotto il pontificato di Paolo V, mentre il 31 dicembre 1726 diventa santo grazie a papa Benedetto XIII, insieme all’altro gesuita Stanislao Kotska. È attualmente protettore degli studenti e della gioventù cattolica, oltre che dei malati di AIDS su nomina di papa Giovanni Paolo II. Ha dato il nome a numerose congregazioni religiose basate sull’educazione cristiana fin dall’età della gioventù e all’Università Gonzaga di Spokane, situata nello stato americano di Washington.

Gli altri Beati di oggi

Il 21 giugno è dedicato anche alla commemorazione di altre figure religiose di spicco, tra le quali bisogna menzionare la martire Santa Demetria di Roma, il martire San Giovanni Rigby, il mendicante e lebbroso San Lazzaro, l’abate San Mevenno, la martire Santa Marzia, i vescovi San Simplicio di Bourges e Sant’Ursicino di Pavia.

