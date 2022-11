San Virgilio/ Oggi, 27 novembre si celebra questo straordinario Beato

San Virgilio si celebra come ogni anno il 27 novembre 2022, seguendo il calendario della chiesa cattolica. In questo giorno dedicato al Beato in molte città italiane si inizia con la messa solenne che prevede il racconto della vita e delle opere attribuite al Santo. Specialmente a Salisburgo la festa è molto sentita dai fedeli che si radunano in preghiera per ricevere maggiore fede, consapevolezza e aiuto nelle difficoltà.

Le celebrazioni continuano fino a sera con stand che offrono prodotti tipici del luogo e spettacoli di intrattenimento per le strade di Salisburgo. Spesso la serata si conclude con spettacoli pirotecnici che lasciano a bocca aperta qualsiasi spettatore. Per riuscire ad entrare nel vivo di questa festa occorre recarsi nel luogo nativo del Santo o nelle città di cui è patrono.

San Virgilio, la vita del Beato

San Virgilio nacque in Irlanda ma non si conoscono molte notizie a oggi sulla sua infanzia e in genere riguardo le sue origini. La sua vita fu sicuramente dedicata alla religione e dopo studi particolarmente rigidi e ad una intensa esperienza come Abate in un monastero della zona venne nominato vescovo a Salisburgo da Pipino il Breve. La sua azione si concentra prevalentemente sull’aiuto ai più poveri o ai bisognosi in genere e sulla formazione religiosa dei fedeli. Dapprima fu accolto in un ambiente ostile e diffidente mentre pian piano riesce a guadagnare la fiducia del popolo. E cosi che inizia il grande progetto di erigere una cattedrale per radunare tutte le persone che vogliono accogliere Gesù nel cuore e nella vita. Ma una volta deceduto questo personaggio sembra essere dimenticato insieme alle sue opere fino a che 400 anni dopo un incendio minaccia di distruggere la cattedrale e la sua bara viene ritrovata.

Da quel momento in poi cominciarono a verificarsi diversi fatti miracolosi attribuiti alla scoperta e quindi di colui che verrà dichiarato San Virgilio nel 1233 da Gregorio IX. Nell’iconografia sacra viene rappresentato generalmente con una cattedrale tra le mani come quella di Salisburgo. Il ruolo di protettore dei più deboli è quello che più si addice a questo personaggio storico che nonostante sia stato dimenticato per diversi anni ha manifestato segni di particolare intercessione verso Dio con il compimento di diversi miracoli e guarigioni inspiegabili dal punto di vista scientifico. San Virgilio continua ancora oggi a dare ai fedeli segni visibili della sua vicinanza al Signore grazie ai vari segni e miracoli che risaltano il suo intervento.

Gli altri Santi di oggi

Oltre San Virgilio il 27 Novembre di ogni anno vengono ricordati San Giacomo l’Interciso, San Massimo di Riez, San Valeriano di Aquileia, Santi Facondo e Primitivo, Sant’Eusicio, Santa Bililde e San Fergus il Pitto.











