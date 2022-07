Sanchez al Napoli?/ Calciomercato news, sondaggio per il cileno in uscita dall’Inter

Calciomercato news, chieste info per portare Alexis Sanchez al Napoli

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ore è emersa in maniera inaspettata la notizia riguardante il possibile passaggio di Alexis Sanchez al Napoli. Sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, dopo l’ipotesi Flamengo, dove si è trasferito il suo connazionale Arturo Vidal, e l’interesse scemato dell’Olympique Marsiglia di mister Tudor, in questi giorni Sanchez sta trattando la risoluzione del contratto con i nerazzurri.

Dumfries al Chelsea?/ Calciomercato, ecco quanto serve per avere l'esterno dall'Inter

Visti i 7,5 milioni di ingaggio annui, il cileno vorrebbe avere una buonuscita dai lombardi che non si vorrebbero però spingere oltre i 4/5 milioni di euro, troppo pochi per l’attaccante e il suo entourage che chiederebbero 7/8 milioni, a fronte anche del pagamento ritardato di una mensilità del 2020/2021 dovuto alla volontà di non far pesare troppo gli stipendi sul bilancio di quella stagione colpita dal Covid. Secondo quanto riportato da Red Gol e pure dal Corriere della Sera, il Napoli avrebbe provato ad avere informazioni su Sanchez e sulla sua disponibilità ad andare a giocare ai piedi del Vesuvio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Salernitana su Pinamonti, ufficiale: Vanheusden va all'AZ

Calciomercato news, Alexis Sanchez al Napoli e Mertens all’Inter

La possibilità di vedere Alexis Sanchez al Napoli potrebbe non aumentare nelle prossime ore di calciomercato ricordando anche il mancato ritorno di Dries Mertens. Secondo la stampa cilena, il belga potrebbe essere tesserato dall’Inter ma dobbiamo sottolineaere che Sanchez ha già 33 anni, uno in meno rispetto al collega e proprio l’età è stato uno dei motivi per cui i campani non hanno rifirmato uno dei loro beniamini.

LEGGI ANCHE:

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, lui avrebbe detto sì ma il Sassuolo lo trattiene

© RIPRODUZIONE RISERVATA