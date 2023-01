Sandra Milo a Il Paradiso delle Signore/ L’attrice interpretata da Eleonora Coccu

Sandra Milo, guest star ne Il Paradiso delle Signore

Sandra Milo arriva a Il Paradiso delle Signore, soap opera di Rai 1. Non è la prima volta che la soap opera introduce nella trama personaggi realmente esistiti. Nel 1964, anno in cui è ambientato Il Paradiso delle Signore, Sandra Milo aveva appena recitato in “8 1/2” di Federico Fellini. Nella pellicola, premio Oscar al miglior film straniero e ai migliori costumi, l’attrice interpreta Carla.

Nel 1965 la Milo ha recitato in “Giulietta degli spiriti”, sempre di Fellini. Per entrambi i film ha vinto il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. La Milo è stata per molti anni l’amante del regista Federico Fellini, che l’aveva soprannominata Sandrocchia. Nella soap opera di Rai 1 Sandra Milo è interpretata da Eleonora Coccu, giovane attrice classe 1998.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della settimana

Nella soap opera Il Paradiso delle Signore, Sandra Milo arriva al centro commerciale come testimonial dei collant in lycra. L’arrivo della diva porterà un po’ di agitazione e scompiglio, soprattutto per Irene (Francesca Del Fa). Dopo l’estate e la cocente delusione ricevuta da Alfredo (Gabriele Anagni), la ragazza non si fida più di lui, che dopo vari tentartivi per riconquistarla sembra aver gettato la spugna. Mentre Marco (Moise Curia) è nervoso per l’imminente intervista a Federico Fellini,le Veneri si prepareranno ad accogliere Sandra Milo. L’interesse di Alfredo per l’attrice provocherà la gelosia di Irene. La ragazza confesserà i sentimenti a Perico o continuerà a tenere le distanze? In questi giorni si sono conclusione le riprese de Il paradiso delle signore mentre la soap andrà in onda fino a maggio, quando la messa in onda del settimo ciclo terminerà.

