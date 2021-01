Sandra Milo choc “Ricevo foto di genitali!”/ “La cosa non mi diverte e ora..”

Sandra Milo choc “Ricevo foto di genitali!”. Questa è la rivelazione choc fatta dall’attrice sui social nelle ultime ore. Se proprio domenica era tornata a far parlare di sè ospite in tv e rivelando di avere un fidanzato 50enne che le ha regalato un super anello e che non aspetta altro che “averla”, questa volta le sue rivelazioni riguardano il suo rapporto con i social. Sandra Milo, ormai alla soglia dei suoi 90 anni, è molto attiva ed è da sempre un personaggio pop amato anche dai più giovani ed ecco che il suo arrivo sui social non ha fatto altro che movimentare un po’ la vita di chi la segue, forse un po’ troppo ad ascoltare il suo racconto. A quanto pare sembra proprio che nelle sue chat private non arrivino solo consigli, richieste di aiuto e saluti ma anche foto di genitali e la cosa la disturba un po’.

