Sandra Milo, foto hot a 87 anni per “Flewid”/ Nuda a gambe aperte “giocando con…”

Sandra Milo a 87 anni fa impazzire i social network. La celebre attrice nata a Tunisi ha pubblicato su Instagram la foto della copertina di “Flewid” che la mostra senza veli. «Giocando con l’obiettivo fotografico»: la didascalia scelta dalla protagonista di film come Fantasmi a Roma e Adua e Giulietta degli spiriti. Come potete notare nel post che vi proponiamo a fondo pagina, Sandra Milo si è messa totalmente a nudo con le gambe aperte mentre siede su un letto: a coprirla c’è solo un lenzuolo bianco. Lei, con il rossetto color rosso acceso, assume una espressione molto accattivante ma anche tenera. E coraggiosa, perché ancora una volta si è messa in gioco e il responso del mondo del web fino a questo momento è assolutamente positivo: vagonate di complimenti e di apprezzamenti, anche da parte di molti volti noti…

SANDRA MILO, FOTO HOT A 87 ANNI PER “FLEWID”

Sandra Milo in versione hot ha acceso i social network. Ricordiamo che Flewid book promuove la fluidità di genere come uno stile di vita radicale e alternativo che sfida le strutture patriarcali e i rigidi confini sociali e culturali. E l’attrice rappresenta in pieno questi valori, basti pensare alle numerose battaglie combattute in questi anni. E la rivista ha avuto così l’opportunità di esplorare fino in fondo l’identità della Milo, raccontando la sua storia, a 87 anni, probabilmente da un punto di vista inedito. Come già accennato in precedenza, sono davvero tante le reazioni al post di Sandra Milo, ecco una carrellata: «Quando una donna e’ bella e’ bella per sempre», «Sandra, sei sempre la numero uno! Che creatura magnifica», «Molto sexy ma con candore».

