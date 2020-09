Sandra Milo/ “Ho sempre scelto la famiglia, la felicità delle persone che amo…”

Sandra Milo, ospite della puntata del 16 settembre di C’è tempo per, si racconta ai microfoni di Beppe Convertini e Anna Falchi emozionandosi ogni volta che parla della sua famiglia. Quella di Sandra Milo è stata una carriera straordinaria. Nonostante il grande successo, Sandra Milo ha sempre messo al primo posto la famiglia, anche rinunciando a grandi occasioni. “Ho sempre fatto scelte impulsive di cuore. Ho sempre privilegiato l’amore e il lavoro è sempre stato in secondo piano. Di fronte ad una scelta tra il lavoro e la famiglia, ho sempre scelto la famiglia e ancora oggi lo farei anche se i miei figli sono grandi. Ho sempre pensato che la felicità delle persone che amo sia più importante della mia”, afferma Sandra Milo che, se dovesse tornare indietro, non cambierebbe assolutamente nulla della sua vita.

SANDRA MILO E L’AMORE PER FEDERICO FELLINI

Sandra Milo continua a lavorare ancora oggi. L’attrice, infatti, insieme alla figlia Debora Ergas, è stata inviata de La vita in diretta estate- “Quando ero giovane io era meglio di adesso. Oggi i giovani non hanno lavoro e forse è più facile lavorare per i vecchi che per i giovani. Lavorare con mia figlia Debora Ergas è stato bellissimo“, ha detto l’attrice. Spazio, poi, a Federico Fellini. “E’ l’amore assoluto della mia vita, l’ho amato intensamente e solo per lui ho provato questo tipo di amore. All’inizio ero io innamoratissima, ma a lui piacevo e basta. L’ho amato per tanti anni, avevamo un rapporto bello e intenso e, dopo tanti anni, anche lui si è accorto di amarmi e quando me l’ha detto ci sono rimasta, forse, anche un po’ male perchè ormai mi ero abituata al fatto che lui fosse un grande amore per me”, conclude.



