Sandra Milo/ “Per amore ho rinunciato a tanto. I problemi finanziari? Sto risolvendo”

Quello con la sua “posta del cuore” è ormai un appuntamento molto atteso dai telespettatori di “Io e Te“, programma Rai condotto da Pierluigi Diaco, ma non è l’unico che vede impegnata Sandra Milo. L’attrice è impegnatissima anche a teatro e ha appena finito di girare nel nuovo film di Sergio Castellitto. Ma il lavoro non è tutto per la Milo che mette al primo posto l’amore. Lo confessa alle pagine del settimanale In Famiglia: “L’amore per me ha un ruolo primario, – ammette Sandra, che spiega – senza amore non ha senso vivere, quando ami dimentichi le cose brutte, non pensi alla morte.” Poi continua: “Ho creduto nell’amore a 360 gradi, ho dato e continuo a dare amore ai miei uomini, ai figli, agli amici, ai parenti, per amore ho fatto tante rinunce, ho lasciato due volte il cinema eppure sono sempre tornata, ma non mi sono mai pentita di nulla, non ho nessun rimpianto e nessun rimorso”.

Sandra Milo e i problemi finanziari: “Sto risolvendo”

Oggi però non c’è un fidanzato al fianco di Sandra Milo ma più uomini speciali. “Se mi manca un amore ora? No, io sono innamorata dei miei tre figli, dei miei amici e soprattutto di mio nipote Flavio, il figlio di Ciro che ha 4 anni”, confessa l’attrice. L’attenzione si sposta poi sui problemi finanziari che ammise di avere qualche tempo fa e che oggi, per fortuna, sono in via di risoluzione: “I miei problemi finanziari? Pian piano si stanno risolvendo, – ammette la Milo, che spiega cos’è accaduto – avevo una situazione terribile, degli accertamenti sbagliati, finalmente ho trovato un commercialista meraviglioso, che sta mettendo le cose a posto, adesso posso lavorare e guadagnare, prima avevo tutto bloccato. Ora sono più tranquilla”, conclude.

Sandra Milo e il suo segreto di vita

Le soddisfazioni per Sandra Milo arrivano una dopo l’altra. Gli impegni lavorativi sono molti, la vita, dunque, sempre molto frenetica. Ma qual è il suo segreto? Nel corso dell’intervista, la Milo spiega di non averne: “Non faccio sport, non faccio palestra né ginnastica. – ammette – mangio poco, non sono golosa, non faccio massaggi, adoro la vita, sono positiva. Sono convinta che se la mente è sana lo è anche il cuore. E poi, evidentemente lassù qualcuno mi ama!” conclude.



