Sandra Milo piange per la sorella Maia: “È morta nel sonno”/ “Si prendeva cura di me, era fantastica”

Sandra Milo ricorda la sorella Maia a Verissimo: “L’amavo tantissimo, si prendeva cura di me”

Sandra Milo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 30 settembre 2021, ricorda la sorella Maia. La donna è morta pochi mesi fa dopo due ictus. “Con lei non mi sono mai sentita sola. Io l’amavo tantissimo. – ha esordito Sandra, lasciandosi andare alle lacrime – Si prendeva cura di me, era fantastica!”

Quando è morta l’attrice le ha scritto una lunga lettera che viene ricordata proprio a Verissimo. “Ti sei spenta passando dal sonno alla morte senza neanche accorgertene. – ha scritto Milo – Sei nata e cresciuta in una famiglia composta di sole donne, forti e coraggiose. Siamo state tirate su da nonna Alberta e da mamma Marì, e negli ultimi giorni non facevi che ripetere, guardando le sue foto, quanto fosse bella… come se presagissi che a breve ti saresti ricongiunta a lei”.

Sandra Milo e la lettera d’addio alla sorella Maia

La lettera continua con il racconto dei momenti più difficili: “Da anni vivevi in un mondo tutto tuo nel quale spesso confondevi i tuoi affetti più cari, scambiando l’una per l’altro, quasi fossi tornata bambina”. L’attrice ha infino salutato la sorella: “Vai leggera, vola libera al di fuori di quel corpo che ormai era solo una gabbia, unisciti a quel mare che hai sempre amato e che ti accoglierà nel suo immenso grembo, come si fa con chi torna da lontano. Come volevi tu… i tuoi figli ora saranno i miei. Finché avrò respiro, finché ne avrò le forze, la zia Sandra per loro ci sarà sempre. Vai serena, mia amata Maia! Ti saluto, ascoltando la tua canzone preferita, cosicché possa accompagnarti dolcemente, tua Elena”.

