Sandra Mondaini, 10 anni dalla morte/ “Nipote” John Mark Vianello la racconta su Rai3

SANDRA MONDAINI PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA DI ILLUMINATE

Sandra Mondaini è morta ormai dieci anni fa seguendo a ruota il suo grande amore, Raimondo Vianello. Il loro destino non poteva essere diverso, non dopo quello che hanno vissuto e nemmeno dopo tutti gli anni che hanno passato insieme ma sarà la sua stupenda vita e la sua lunga carriera che questa sera finiranno al centro di uno speciale Illuminate che su Rai3 ospiterà alcuni personaggi noti molto vicini alla coppia e all’attrice. Toccherà all’attrice Lucia Mascino ripercorrere le tappe della vita e della carriera di Sandra Mondaini in occasione dell’asta a lei dedicata a dieci anni dalla morte e che avrà come padrona di casa la famosa Tata della sit-come che la vedeva protagonista al fianco di Raimondo Vianello, Giorgia Traselli. Al suo fianco anche la figlia e nipote adottivi ovvero Rosalie Magsino e John Mark Vianello incrociando le loro dichiarazioni, i loro ricordi ad una serie di video che riporterà sullo schermo la Sandra Mondaini attrice.

SANDRA MONDAINI, UNA LUNGA CARRIERA TRA TEATRO E LA SIT-COM CASA VIANELLO

Anni di successi, di spettacoli e centinaia di episodi al fianco di Raimondo Vianello in Casa Vianello e poi l’addio allo spettacolo che lei stessa, commossa, ha voluto annunciare spiegando bene di essere grata per tutto quello che ha ottenuto ma precisando anche che è stata una malattia rara a fermarla: “Per favore, lo scriva che non sto male per il cancro, perché il cancro si può curare. Ho questa malattia rara, ma non mi posso lamentare se penso a tanti giovani che soffrono. Io ho fatto la mia vita, ed è stata bellissima”. Sarà proprio questa vita iniziata nel 1931, anagraficamente parlando, e nel 1949, se parliamo di spettacolo, al centro della docu-fiction che prenderà il via dal suo esordio nella commedia Ghe pensi mi al fianco di Franca Rame e al fianco di Mike Bongiorno in Fortunatissimo finendo agli show e alla sit-com per Canale5 in onda dal 1988 al 2007 per un totale di oltre 300 episodi portando sullo schermo proprio la sua vita al fianco del marito (e a cui gli stessi figli e nipoti adottivi hanno preso parte). C’è ancora qualcosa di Sandra Mondaini che non conosciamo?



