Sandra Zampa “Commissario Calabria? Mi viene da ridere”/ “Sui medici di base…”

La sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, ospite in collegamento del programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno. Le prime parole sono per il caos che si sta creando in Calabria in merito alla nomina del commissario straordinario della sanità. Gaudio ha infatti annunciato quest’oggi di aver rinunciato all’incarico, e si tratta del terzo cambio nel giro di una settimana: “Mi viene anche a me da ridere – esordisce l’onorevole – quello che mi sta più a cuore è comunque la questione di Cotticelli: ha detto cose abbastanza allucinanti, ma la cosa più importante è che il piano covid ci fosse”. Sulla rinuncia di Gaudio perchè la moglie non vorrebbe trasferirsi a Catanzaro: “Avrà fatto le sue considerazioni e poi non ha accettato. spero che ora si vada veloci e questa è la cosa più importante”. In studio si parla anche del rifiuto dei medici di base della regione Lazio di curare a domicilio i malati covid: “I medici di base sono una risorsa – ha proseguito la sottosegretaria Zampa – ma quando non rispondono neanche al telefono siamo in un’altra categoria”.

SANDRA ZAMPA: “MOLTI SI LAMENTANO DI NON ESSERE ASCOLTATI DAI MEDICI DI BASE”

E ancora: “Molti cittadini si lamentano di non aver ascolto e di non essere seguiti, questo implica che si va avanti con la malattia e poi si finisce al pronto soccorso. Le Usca sono state create perchè avevamo la netta certezza della drammaticità del covid e che le forze che avevamo non sarebbero bastate, ma ciò non significa che tu togli gli incarichi ai medici di base; posso capire l’aspetto della sicurezza”. E ancora: “Abbiamo fatto linee guida in cui si indicano ai medici di base quale sia il percorso terapeutico per i pazienti a domicilio”. Quindi una frecciata a Napoli dopo che è stato mandato in onda un servizio sul caos ospedaliero nel capoluogo campano: “Quel caos allucinante che si vede a Napoli sarebbe forse inferiore se ci fosse un’organizzazione più attiva e migliore della medicina del territorio”. Sui tamponi rapidi: “Non lo conoscono nei dettagli, ma le persone devono essere informate del fatto che sono loro le prime a dover salvaguardare la propria salute”.



