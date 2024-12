Andrea Bocelli, nato in provincia di Pisa, è cresciuto in un mondo contadino, al quale i genitori appartenevano. Il babbo e la mamma, infatti, gestivano un’azienda agricola nella quale il tenore è cresciuto, imparando ad apprezzare i valori di una volta e le cose semplici che la terra e la vita offre, ricordando con piacere quei ricordi che sono rimasti impressi vivi nella sua memoria, quando ancora possedeva la vista, almeno in parte, e poteva vedere le ombre e i contorni. Il cantante ha raccontato di avere ancora impressi in mente i colori della mietitura e quelle immagini che difficilmente verranno cancellate dal suo cervello.

Alberto Matano, chi è?/ Da La Vita in Diretta a Ballando con le Stelle: il coming out dopo che...

Parlando del babbo Sandro, Andrea Bocelli ha dei dolci ricordi: “Per ritrovare quel tuo sorriso, anche solo per un istante, darei metà della vita. Eppure so che nella giostra terrena non è così che funziona… Funziona come tu m’hai insegnato: essere io stesso il tuo sorriso, restituendo l’amore che mi hai donato. Così, ti penso, babbo, e sorrido: per te, che da lassù mi aspetti, per tornare ad abbracciarmi, e sorridere insieme”.

Chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli/ "Siamo andati a convivere la sera stessa"

Andrea Bocelli: “Mia madre mi è sempre stata accanto”

Ricordando la mamma Edi, Andrea Bocelli spende parole al miele, descrivendola come una donna che lo ha sempre sostenuto, nonostante fosse originaria del mondo contadino, senza una grande cultura né esperienza nel mondo dello spettacolo: “Mia madre mi è sempre stata accanto, ha sostenuto ed incoraggiato le mie ambizioni artistiche anche quando erano in pochi a scommettere sulla possibilità di sfondare nella musica, per un ragazzo come me, che veniva dalla campagna, senza alcun aggancio nel mondo dello spettacolo”. Andrea Bocelli ha sempre affermato di essere nato in una famiglia molto unita, con un’educazione che si è poi rivelata molto preziosa nella sua vita.