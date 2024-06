Veronica Berti, chi è la moglie di Andrea Bocelli/ “Ricorderò sempre quando ha cantato all’asilo di Matteo…”

Chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli

Veronica Berti è la moglie di Andrea Bocelli che è convolato a nozze con lei dopo la fine del primo matrimonio dal quale sono nati i figli Matteo e Amos. Con Veronica Berti, Andrea Bocelli è sposato dal 2014 e i due hanno una figlia, Virginia che da papà Andrea ha ereditato il talento vocale. Oltre a condividere la vita privata, Boicelli e Veronica Berti lavorano anche insieme e, dopo tanti anni vissuti l’uno accanto all’altra, Veronica Berti ha raccontato i dettagli del loro matrimonio in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. Un amore, quello tra la Berti e Bocelli esploso quasi subito come ha raccontato lei stessa:

«Due minuti e mezzo. Ci siamo conosciuti e poco dopo siamo andati a vivere insieme. Io sono un’istintiva, mi piace prendere le decisioni con grande velocità. Non è detto che siano giuste, è un mio limite. In questo caso, fortunatamente, lo è stata. Dopo tanti anni lavorare insieme, quando si è marito e moglie, non è facile, ma credo che la differenza di età alla fine sia venuta a nostro favore. Abbiamo lo stesso carattere, siamo entrambi passionali e fumantini, e sono certa che a parità d’età avremmo fatto scintille. Oggi, invece, è lui il più tollerante e paziente. Io sono come una pentola a pressione», ha detto Veronica.

Veronica Berti e lo speciale ricordo su Andrea Bocelli

Vivendo accanto ad Andrea Bocelli e lavorando con lui, Veronica Berti ha avuto la possibilità di poterlo vedere cantare in tutto il mondo. Tuttavia, c’è un momento speciale che la Berti porterà sempre nel cuore ed è legato agli anni in cui Matteo, il figlio dell’artista, frequentava l’asilo.

«L’ho visto esibirsi in tutto il mondo, ma ricorderò sempre la mattina in cui è andato a cantare all’asilo di suo figlio Matteo. Gli ho toccato casualmente le mani ed erano gelate. “Non posso credere che tu abbia paura di cantare all’asilo di tuo figlio?”, gli ho detto, prendendolo un po’ in giro. La sua risposta la ricorderò sempre. Mi ha detto “I bambini non sanno chi sei, devi raggiungere il loro cuore al primo colpo, e puoi farlo solo con un’emozione sincera”», ha raccontato la moglie di Bocelli.

