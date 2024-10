Chi è Andrea Bocelli: tutto su vita privata e carriera

Andrea Bocelli, da anni, è uno degli artisti italiani più famosi nel mondo. Con la sua voce ha venduto milioni di dischi diventando la colonna sonora della vita di tante persone e collaborando con le più grandi star internazionali. Bocelli ha girato il mondo ottenendo importanti riconoscimenti ma non ha mai lasciato l’Italia in cui ha scelto di vivere con la propria famiglia che, nel corso degli anni, è diventata sempre più grandi. Bocelli si sposa la prima volta con Enrica Cenzatti.

Dalla loro storia sono nati i primi due figli di Bocelli: Amos e Matteo. Ad un certo punto, però, il matrimonio è andato in crisi e si è concluso con il divorzio. Nella vita di Bocelli è poi arrivata Veronica Berti che l’ha reso padre per la terza volta con la nascita di Virginia.

Andrea Bocelli e il glaucoma congenito: i dettagli della malattia

Il glaucoma congenito è la malattia di cui soffre Andrea Bocelli e che l’ha reso cieco sin dalla nascita. Da bambino, riusciva a vedere le sagome delle persone e degli oggetti ma a causa di una pallonata ha poi perso totalmente la vista. “Il glaucoma si è manifestato fin da subito” Ha spiegato il tenore durante un’intervista del 2012.

A pochi mesi ho avuto una serie di interventi chirurgici. A sei anni sono andato in collegio, a Reggio Emilia, per imparare a leggere in braille. Mia nonna mi aveva già insegnato a scrivere normalmente. Fino a 12 anni vedevo ombre, contorni. Poi una pallonata in pieno viso mi ha reso del tutto cieco. La mancanza della vista non accentua solo i tuoi sensi, te ne dona un sesto. Ho vissuto con i contadini, ricordo la mietitura. Non ho nostalgie, ho un’idea precisa del mondo”, le sue parole.