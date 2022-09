Sandro Tonali rinnova con il Milan/ Accordo fino al 2027: le cifre

Sandro Tonali sarà ancora una colonna del Milan. Arrivato nell’estate 2020 dal Brescia, dopo una stagione in chiaroscuro il centrocampista si è preso il Diavolo, fino a diventare un punto di riferimento del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’interesse di numerosi top club europei, ma i tifosi rossoneri possono restare tranquilli: manca solo l’annuncio ufficiale per il rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Sandro Tonali ha messo nero su bianco il prolungamento di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Si tratta di un rinnovo con tanto di adeguamento: il classe 2000 guadagnerà il doppio, passando dagli attuali 1,3 milioni a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

SANDRO TONALI RINNOVA COL MILAN: ANNUNCIO IN ARRIVO

Sandro Tonali aveva già raggiunto l’accordo con la dirigenza rossonera negli scorsi giorni, ma la firma è arrivata nel pomeriggio di oggi, come sempre nella sede del club di via Aldo Rossi. Una data particolare: esattamente due anni fa il centrocampista veniva prelevato dal Brescia in prestito con diritto di riscatto. Sempre più leader della formazione meneghina, Sandro Tonali è considerato il presente e il futuro del Milan: la sua importanza è confermata dai numeri, considerando che in questa stagione il numero 8 è sempre stato impiegato, o dall’inizio o comunque a gara in corso. Il talentino di Lodi ha raccolto sin qui 65 presenze e 5 reti con la maglia del suo cuore. Senza dimenticare il percorso iniziato con la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini: per il momento solo 11 presenze, ma il tempo è dalla sua parte. Anche in azzurro, infatti, è destinato a recitare un ruolo da protagonista. L’annuncio arriverà nelle prossime ore, ricordiamo che il Diavolo ieri aveva ufficializzato un altro rinnovo, quello di Rade Krunic.

