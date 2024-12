PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: ECCO CHI DOVREBBE GIOCARE A SAN SIRO!

Leggiamo le probabili formazioni Milan Genoa per avvicinarci al posticipo di prima serata della domenica di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il Milan di Paulo Fonseca sta risalendo la china in Champions League, ma in campionato la situazione si è fatta ancora più critica in campionato dopo la sconfitta di Bergamo e allora bisognerà sfruttare al meglio questo turno sulla carta favorevole, senza fare tanti ragionamenti di turnover.

Il Genoa di Patrick Vieira arriverà certamente più fresco a San Siro, ma soprattutto con la consapevolezza di avere ben poco da perdere: il Grifone tutto sommato ha una striscia utile di cinque partite consecutive e sta trovando soprattutto solidità, come confermato dal pareggio 0-0 contro il Torino di settimana scorsa. Basterà per uscire felici dal Meazza? Questo lo scopriremo solamente stasera, nel frattempo possiamo scoprire cosa abbiano da dirci le probabili formazioni Milan Genoa.

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO

Accompagniamo come sempre le probabili formazioni con il pronostico su Milan Genoa secondo le quote Snai. Naturalmente i padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,33, mentre poi si sale di parecchio (quota 5,25) già per il segno X in caso di pareggio, oppure fino a ben 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 se il Genoa facesse l’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

MODULO 4-4-2 PER FONSECA

Paulo Fonseca, a causa delle assenze in particolare di Pulisic e Loftus-Cheek, dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo tattico nelle probabili formazioni Milan Genoa. Ecco allora che i due esterni Musah e Rafael Leao dovrebbero agire sulla stessa linea di Fofana e Reijnders, naturalmente con compiti più offensivi per il portoghese, che sarà il principale tramite con la coppia d’attacco formata da Morata e Abraham – l’incognita è lo spagnolo, perché nemmeno lui è al top: nel caso è pronto Chukwueze e si tornerebbe al 4-2-3-1. In difesa invece dovrebbe essere tutto più chiaro, con Maignan in porta e davanti a lui il reparto a quattro con Emerson Royal, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez da destra a sinistra.

TUTTO CHIARO PER VIEIRA?

Per quanto riguarda gli ospiti rossoblù, potrebbe essere già tutto chiaro per mister Patrick Vieira nelle probabili formazioni Milan Genoa. In porta è ristabilito Gollini, ma almeno per il momento dovrebbe giocare ancora Leali; davanti a lui, ecco la retroguardia a quattro con Sabelli, Bani, Vasquez e Martin da destra a sinistra; a centrocampo il perno del gioco del Genoa sarà Badelj, affiancato dalle due mezzali Frendrup e Thorsby; infine, è da notare che il Grifone dovrebbe presentarsi a San Siro con un tridente d’attacco tutto italiano, che prevede Zanoli a destra, aria di derby per il centravanti Pinamonti e infine Miretti, schierato come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.