Sandy di Grease(Olivia Newton-John): da ragazza ingenua a donna sexy/ L’outfit nella storia del cinema

Olivia Newton-John, Sandy di Grese: la ragazza dolce e ingenua che si innamora del più popolare della scuola

Oggi, martedì 9 agosto, in prima serata, Italia 1 trasmette Grease, il famosissimo film interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John con cui Mediaset ha deciso di omaggiare l’attrice, scomparsa l’8 agosto a 73 anni, dopo aver lottato per oltre trent’anni contro un cancro al seno. A rendere popolare Olivia Newton-John in tutto il mondo è stato il personaggio che interpretava in Grease. Giovanissima e bellissima, l’attrice prestava il volto a Sandy, una giovane e ingenua ragazza australiana di origine scandinava che, durante l’estate, si innamora di Danny. Quando Sandy si iscrive, inconsapevolmente, alla stessa scuola di Danny, colpisce tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua semplicità e ingenuità rispetto alle altre ragazze della scuola.

Danny che ha una grande popolarità e la reputazione da bello e impossibile mostra la parte più sfacciata di sè. Sandy, così, con l’aiuto delle altre ragazze della scuola, si trasforma completamente. La ragazza ingenua e semplice che sfoggiava maglie e gonne larghe e lunghe lascia spazio ad una giovane donna amante dei vestiti in pelle e molto sensuale.

Olivia Newton-John: l’outfit di Sandy di Grease nella storia del cinema e della moda

Con i capelli biondi e cotonati, un top di pelle nera e pantaloni di pelle neri, il look che Olivia Newton-John, nei panni di Sandy, sfoggia in Grease, è entrato nella storia del cinema e della moda. Non c’è una ragazza che non abbia provato a vestirsi come Sandy che, con un look aggressivo, ma molto sensuale, riesce a conquistare definitivamente il cuore di Danny.

Oltre al look, il personaggio di Sandy è sempre stato molto amato anche per il carattere dolce e disponibile, caratteristiche che non perde neanche quando, facendo coppia fissa con Danny, diventa super popolare.

