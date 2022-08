John Travolta, la toccante dedica a Olivia Newton-John/ “Hai reso le nostre vite di molto migliori”

Morta Olivia Newton-John, il toccate ricordo di John Travolta

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Olivia Newton-John, attrice e cantante diventata un’icona mondiale dopo aver raggiunto un successo incredibile nel musical Grease, nel quale ha recitato al fianco di John Travolta. Proprio l’attore ha voluto dare l’ultimo saluto alla collega e amica, con la quale ha condiviso il set del musical più amato della storia del cinema, che ancora oggi detiene il record di incassi al botteghino.

L’attore, sul proprio canale Instagram, ha postato una foto di una giovanissima Olivia, scrivendo: “Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”. Un messaggio che in meno di un’ora ha raggiunto quasi un milione di like. Tanti, infatti, i fan rattristati per la scomparsa di Olivia Newton-John a soli 73 anni.

Come è morta Olivia Newton-John

Olivia Newton-John combatteva contro il cancro al seno da trent’anni. La malattia si era manifestata la prima volta nel 1992, rendendo necessaria la chemioterapia e in seguito una mastectomia. Dopo anni di controlli, nel 2017 l’attrice è stata costretta a fare i conti con una recidiva che l’ha obbligata a combattere nuovamente contro il tumore. Nel post su Facebook nel quale ha annunciato la morte, il marito di Olivia Newton-John, John Easterling ha parlato di lei come “un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro”.

Nella carriera di Olivia Newton-John c’è stato il successo immenso di Grease con John Travolta, ma non solo. Prima del 1978, Olivia era già famosa per aver ottenuto numerosi successi in ambito musicale, come un quarto posto all’Eurovision Song Contest con il brano “Long live love”. La svolta fu però sicuramente il musical nel quale interpretava Sandy, dopo il quale divenne una celebrità in tutto il mondo.

