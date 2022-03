SANGIOVANNI A BATTITI LIVE, IL VIAGGIO DELLA MUSICA/ “Il successo? Cerco di…”

Battiti live, il viaggio della musica: Sangiovanni e il successo dopo Amici 21

Il secondo a calcare il palco di Battiti live, il viaggio della musica, è Sangiovanni. L’ex Amici canta Farfalle, il brano reduce dal debutto Sanremo 2022. L’artista non si risparmia sul rapporto che ha oggi con il successo: “Non avrei mai immaginato questo successo, si segue il flusso e si cerca di integrarlo nella vita. Io dico di non pensarci”. Insomma, per Sangiovanni il successo è già successo e la vita è in continua evoluzione, per cui non tutto ruota attorno ad esso.

Sangiovanni ospite a Battiti live, il viaggio della musica: chi è e cosa accade dopo Amici 20

In prima serata su Italia 1, in data 31 marzo 2022, apre i battenti Battiti live, il viaggio della musica, che tra gli altri artisti accoglie, Sangiovanni. Pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, Sangiovanni è un cantante 19enne originario di Vicenza, diventato celebre agli occhi del pubblico con la sua ammissione ad Amici 20 di Maria De Filippi. Di lui i fan ricordano in particolare l’inscindibile rapporto instaurato nella scuola di Canale 5 con Rudy Zerbi, suo mentore e insegnante di canto in tv. Memorabile è il successo decretato al debutto nell’industria musicale con il rilascio del singolo Lady, certificato disco d’oro e disco di platino a poco tempo di distanza dal rilascio. A Sanremo 2022 il 19enne ha presentato il brano Farfalle, che ha letteralmente anticipato la primavera 2022 e, in questi giorni, il ragazzo si è regalato una svolta di look radicale, concedendosi un taglio di capelli rasati a zero. Questo, in concomitanza con il rilascio di Cielo dammi la luna, un nuovo singolo entrato subito in tendenza su YouTube.

Battiti live, il viaggio della musica su Italia 1: Sangiovanni è nella set-list della prima puntata

Sangiovanni è uno degli artisti confermati nella set-list della puntata di debutto di Battiti live, il viaggio della musica, un evento itinerante nel cuore del Mediterraneo, dedicato alla musica. Insieme a lui, sul palco della crociera musicale, saliranno tra gli altri l’ex collega ad Amici 20, Deddy, Fedez, Achille Lauro e molti altri. La sua svolta repentina del look fa in questi giorni parecchio discutere sui social. Se da una parte c’è chi sostiene in pieno il cambiamento dell’ex Amici 20, supportandone anche la nuova musica, dall’altra c’0è chi tra gli internauti si dichiara nostalgico dei lunghi ricci che hanno tanto contraddistinto Sangiovanni al debutto registrato in tv così come nel mondo della musica.

Quali sorprese ci riserverà l’ex Amici 20 sul palco di Battiti live, il viaggio della musica di Italia 1?

