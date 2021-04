Sangiovanni, Amici 2021/ Perde colpi e sfide ma..

Sangiovanni ad Amici 2021 perde colpi e anche sfide!

Dopo il disco di platino per Lady forse Sangiovanni si è un po’ cullato sugli allori ad Amici 2021? Il cantante tornerà di nuovo sul palco questa sera per affrontare tre manche e con il cerchio che si stringe e i concorrenti eliminati, sembra che ci sia più occasione di sentirlo cantare con tutto quello che questo comporta visto che porterà a casa qualche punto in meno e anche qualche complimento in meno. Quelli che una volta erano gli intoccabili stanno diventando qualcosa di diverso e le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che questa sera nessuno sarà al sicuro da possibili ballottaggi ed eliminazioni, Sangiovanni compreso. Il cantante finirà col perdere una sfida anche con Alessandro con Stash pronto a ripiegare proprio sul ballerino, quale sarà la reazione dei fan?

Sangiovanni festeggia per Lady ma…

Proprio nei giorni scorsi Sangiovanni ha comunque avuto modo di festeggiare con tanto di aperitivo con i ragazzi della casa e un brindisi anche ad Aka e Deddy i cantanti che lui stima e con i quali si è complimentato per i loro passi avanti. Ad Amici 2021 arriva anche il momento dell’aperitivo e di ringraziare tutti a cominciare dal programma e finendo a Giulia Stabile che non solo ha organizzato la festa ma si ritrova anche a dover ringraziare visto che proprio lei è la musa che gli ha ispirato Lady, il brano che è già diventato disco di platino ancora prima di poter uscire dalla scuola e di lanciarlo come tradizione vuole. Lo porterà sul palco anche questa sera?

