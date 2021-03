Sangiovanni, Amici 2021/ Finisce al ballottaggio e rischia l’eliminazione…

Sangiovanni, al secolo Damian Giovanni Pietro, è uno dei protagonisti dei Amici 2021 ma questa sera, nel primo serale del programma, se la vedrà davvero brutta. Secondo le anticipazioni, infatti, sembra che il cantante finirà addirittura al ballottaggio indicato dalla squadra Pettinelli-Peparini, rischiando l’eliminazione. come finirà per lui? Il giovane cantante, entrato nel talent con la sua canzone “Gucci Bag”, è riuscita a conquistare la molla d’ore per accedere alla fase serale del programma di Maria De Filippi. Sangiovanni fa parte della squadra Zerbi-Celentano con Esa, Enula, Leonardo e Deddy (cananti), Tommaso e Serena (ballerini). L’appuntamento è per oggi, sabato 20 marzo, data in cui inizierà la messa in onda in prima serata di Amici 2021. Sangiovanni risulta uno dei preferiti della fortunata trasmissione di Canale 5 e a sostenerlo c’è anche il professore Rudy Zerbi, che ha fin da subito creduto nelle capacità del ragazzo tanto da volerlo nella sua squadra. Tra gli altri sostenitori c’è anche la ballerina Giulia Stabile a cui, in occasione della performance dell’ultima puntata, ha dedicato la canzone “Lady” con grande gioia di tutte le fandom già molto attive sui social.

Andrea Perone e Flavio Cattaneo, ex e marito Sabrina Ferilli/ Tradimento, rottura e..

Sangiovanni: il sostegno di Madame e Stardust

Sangiovanni ha già riscosso un notevole successo personale anche grazie ai numeri ottenuti con le registrazioni in streaming sulle varie piattaforme musicali. Il giovane cantante ha già conquistato il disco d’oro con il singolo “Lady”. Cosa riserverà il cantante ai suoi fan nella prima serata del serale? Di certo, alla luce dello straordinario numero di follower che lo segue su Instagram, c’è da aspettarsi una grande tifoseria a suo favore. Tra i suoi sostenitori fuori dal programma ci sono del resto nomi come Madame e Stardust, apparsi nei commenti dei suoi post, con complimenti e messaggi di supporto. Chiaro è che il ragazzo sa bene come reggere le emozioni visto che, prima di iniziare la sua avventura con Amici 2021, aveva già firmato per la casa discografica di Caterina Caselli, pubblicando ben due singoli.

LEGGI ANCHE:

Rosa e Deddy fidanzati ad Amici 2021/ Lui: "All'inizio mi stava antipatica, ora..."Cristian Lo Presti, chi è?/ Da ballerino di Amici 14 ad assistente di Stéphane Jarny

© RIPRODUZIONE RISERVATA