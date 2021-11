Sangiovanni “Bestemmia ad Amici”/ Retroscena su ex allievo: “Imprecò il primo giorno”

Un inedito retroscena e, forse, anche un po’ scomodo su Amici è quello che Sangiovanni ha raccontato durante la sua ospitata al podcast di Muschio Selvaggio, il programma di YouTube di Fedez e Luis Sal. Il cantante, secondo classificato nella scorsa edizione del talent, ha parlato di musica ma anche della scuola che lo ha reso famoso. È però di fronte alla domanda di Fedez “Ad Amici se bestemmi ti eliminano?”, che Sangiovanni, tra ricordi e risate, ha raccontato un aspetto del tutto inedito della scuola di Canale 5.

“Non uccidetemi redattori di Amici.” ha esordito il fidanzato di Giulia Stabile, continuando “Non puoi bestemmiare, quando entri te lo dicono. Però se scappa… È successo.” Sangio fa allora riferimento ad un ex compagno della sua edizione a cui la bestemmia è scappata subito.

Sangiovanni e il retroscena su Amici: “Un ex allievo ha bestemmiato il primo giorno”

“Noi siamo stati bravi, sarà successo due volte.”, ha quindi continuato Sangiovanni durante la sua chiacchierata con Fedez e Luis Sal. Così ha ricordato l’episodio ‘incriminato’: “La cosa incredibile è stata quando è entrato uno nuovo, non farò nomi, con una sfida e a un certo punto ci dice ‘Raga io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato, mi scappa, non so se riesco a trattenerla’. Praticamente andiamo fuori in giardino, torniamo dentro ed eravamo io e lui in un corridoio stretto. Io l’ho mezzo spinto, ha preso col mignolo e ha bestemmiato”, ha concluso, non riuscendo a trattenere le risate.

