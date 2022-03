Sangiovanni choc, cambia look fan in rivolta!/ Il taglio dei capelli dell’ex Amici divide il web

Amici 2o, Sangiovanni si regala un nuovo look: il progetto in cantiere

Ha appassionato i fedeli supporters di Amici 20, avviando una lovestory con Giulia Stabile nella scuola di Maria De Filippi, per poi affermarsi con lei rispettivamente come vincitore nella sezione canto e vincitrice nella sezione ballo al talent, e ora Sangiovanni torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Il cantante di Malibu ha in cantiere la release del primo album di studio, dal titolo Cadere volare, da cui viene estratto in questi giorni il primo singolo, dal titolo Cielo dammi la Luna.

Il brano viene rilasciato su tutte le piattaforme musicali il 25 marzo 2022 e, intanto, alla vigilia dell’atteso rilascio, trapela in rete la copertina dell’inedito, che è già virale nel web. Si tratta di un’immagine che sta letteralmente circumnavigando la rete, per l’effetto choc del nuovo look che sfoggia Sangiovanni a corredo del nuovo lavoro discografico. Nella cover più discussa del momento, l’ex Amici 20 sfoggia un taglio di capelli del tutto inaspettato, in particolare per i fan. Tanto che c’è chi- tra i fedeli supporters dell’artista- contesta al cantante la svolta del look, chiedendogli a gran voce il ritorno ai suoi lunghi ricci, che tanto hanno contraddistinto Sangiovanni al debutto nell’industria musicale avviato nella scuola di Amici 20 di Maria De Filippi.

La reazione social al nuovo look di Sangiovanni ad un anno dal serale di Amici

A margine dell’immagine di copertina che fa da corredo al nuovo singolo di Sangiovanni, Cielo dammi la Luna, si leggono tra i commenti più disparati, e non mancano contestazioni durissime sulla svolta del look del cantante. “Ti prego, non puoi averlo fatto davvero! I capelli Sangiovanni, i capelli!”, è una delle esclamazioni dei fan, che contesta al cantante il nuovo taglio di capelli, rasati a zero. Poi, tra gli altri commenti critici in fatto di look, si legge ancora: “Sangio, ma veramente ti sei tagliato i capelli? Non dovevi farlo…vabbé dai, sicuramente sarà una bomba di canzone”. E c’è anche chi -tra gli internauti- invece sembra apprezzare quella che si preannuncia essere la svolta radicale di Sangiovanni: “Wow che botta ci fai venire un infarto doppio canzone e capelli mi sa che stasera non dormo”; “Aiutoooo Sangio, tu sei pazzo così di botto ma d’altronde noi ti amiamo anche per questo..a stasera”.

Non ci resta, quindi, che attendere il rilascio dell’inedito di Sangiovanni, per scoprire quale sorpresa musicale ci attende.

cielo dammi la luna fuori a mezzanotte pic.twitter.com/OQdyZdEdYR — sangiovanni (@sangiovann1) March 24, 2022













