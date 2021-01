Sangiovanni e Giulia, bacio ad Amici 20/ Lei dimentica Sebastian: “Ho una cotta…”

Colpo di scena ad Amici 20. Un nuovo amore sembra essere nato tra gli allievi del talent di Canale 5 e a sorpresa la protagonista è proprio Giulia Stabile, la ballerina pazza del professionista Sebastian. Le cose in queste ultime settimane sembra però essersi evolute in modo inaspettato, visto che si è fatto spazio nel suo cuore un amico: Sangiovanni. Nel corso del daytime andato in onda su Canale 5 oggi, 8 gennaio, li vediamo avvicinarsi sempre più. È soprattutto Giulia a cercare inizialmente il contatto, tanto che Kika la avverte: “Non permettere agli altri di gestirti la giornata, perché io lo vedo che se lui non ti parla tu t’incupisci. Perché ci corri dietro sempre? Smettila di fare la sottona!” Alla fine però Sangiovanni ricambia il suo interesse e tra i due scatta un bacio, che si scopre essere il primo per Giulia.

Amici 20, Sangiovanni confessa i suoi sentimenti a Giulia

In cameretta, dopo una riflessione su questo bacio, Sangiovanni apre poi il suo cuore a Giulia. “Oggi ci ho ragionato, non posso dire che non mi piaci. Non posso fare a meno di ascoltare quello che provo. – confessa l’allievo di Amici 20 – Forse sarebbe stato meglio che io mi fossi fatto i caz*i miei, però nel momento in cui hai davanti una persona che prova così tante cose per te e tu pure provi delle cose per lei, ad un certo punto diventa difficile starsene per i caz*i propri. C’è qualcosa, non posso negarlo perché nel momento in cui ti bacio, e non mi penso, anzi ti do un altro bacio. E quando ti do un altro bacio penso che voglio darti un altro bacio evidentemente c’è qualcosa.” Tuttavia chiarisce che: “Il mio obiettivo principale è sempre la musica e non voglio che questa cosa distragga me o te da questo obiettivo. Quindi dovremo gestirlo in un certo modo.”

