Sangiovanni, il nuovo singolo é con Gianni Morandi/ “Esce Fatti rimandare dalla mamma”

Sangiovanni rilascia il nuovo singolo in duetto con Gianni Morandi: accade durante la kermesse di Sanremo 2023…

Torna a sorprendere i fan, Sangiovanni, con l’uscita di un nuovo singolo, dal titolo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte, un duetto fortemente voluto con il giovane “Big” da Gianni Morandi. Il rilascio del nuovo singolo che vede il vincitore del circuito canto di Amici 20, Sangiovanni, prendere parte ad un featuring con l’artista veterano nell’industria della musica e del calibro di Morandi, avviene alla mezzanotte del 7 febbraio 2023. Data nella cui prima serata ha, tra l’altro, il via Sanremo 2023, che vede Amadeus -direttore artistico e conduttore- debuttare al suo quarto Festival consecutivo proprio al fianco del Gianni nazionale. Nello stesso martedì sanremese, quindi, se Amadeus si avvale della collaborazione alla conduzione sanremese di Morandi, Sangiovanni si unisce a quest’ultimo nel lancio della nuova versione di Fatti mandare dalla manda a prendere il latte, singolo che il veterano della musica ripropone per i primi 60 anni dall’uscita della canzone originale pubblicata nel 1963. Ma, oltre il nuovo lavoro musicale, anche il rinnovato Festival TV avvicina l’esponente Gen Z a quello boomer, dal momento che anche Sangiovanni é atteso a Sanremo.

Ad anticipare l’uscita della new versione del singolo cult di Gianni Morandi in duetto con Sangiovanni é un post che il veterano rilascia via Instagram: “Sono 60 anni che la mamma ci manda a prendere il latte… Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte fuori il 7 febbraio!”, esclama Gianni nella caption del post che lo immortala nella cover del nuovo duetto, di cui é protagonista anche l’ex Amici 20.

Sangiovanni verso il nuovo ruolo tv

Per il giovane vincitore nel canto, del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, il rilascio del duetto é un nuovo traguardo raggiunto. Sangiovanni riesce a unire le forze con un artista Boomer e da rappresentante della Generazione zeta vanta la capacità di unire due generazioni tra loro lontane, attraverso la musica. Ma non solo. Dopo essersi qualificato nella Top10 della classifica finale dei Big di Sanremo 2022, con Farfalle, nonostante la mancata partecipazione al rinnovato Festival della canzone in partenza é comunque atteso a Sanremo 2023, segnando così un ruolo tv sanremese.

L’ex Amici 20 é, cioè, previsto nel cast di Sanremo 2023 come ospite in duetto della promossa concorrente Big al debutto sul palco del Festival, Ariete. Quest’ultima chiama Sangiovanni a unirsi in duo con lei in occasione della gara nella gara di Sanremo 2023, ossia la gara-cover. Quando i due giovani rappresentanti della Generazione zeta sono previsti nell’esecuzione di una cover sulle note di Centro di gravità permanente di Franco Battiato.











