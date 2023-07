Sangiovanni/ Nuova fidanzata dopo Giulia Stabile? L’indiscrezione: “Ecco di chi si tratta”

Sangiovanni torna a Battiti Live 2023 dopo aver indossato i panni di Carlo Verdone in Vita da Carlo: “E’ stato divertente”

Con ‘La fine del Mondo’, Sangiovanni e Mr Rain ambiscono ad acquisire un ruolo da protagonisti nell’estate musicale italiana. E non a caso l’ex stella di Amici è uno degli ospiti più attesi della puntata di questa sera, martedì 25 luglio, di Battiti Live 2023 a Bari. Nell’ultimo periodo il giovane cantante è stato piuttosto impegnato, tra esibizioni, recitazione e Giffoni Film Festival. Ebbene l’ex talento della scuderia De Filippi ha preso parte al noto evento cinematografico per la presentazione della seconda stagione di “Vita da Carlo” (dal 15 settembre, su Paramount+) dove ha indossato i panni di Carlo Verdone da giovane.

Un ruolo totalmente inedito per il cantante, che si è prestato con grande entusiasmo e ha subito accettato la proposta dell’attore e regista romano. “Nella serie mi serviva un personaggio che avesse molti follower per richiamare i giovani e, per il gioco delle parti, anche che avesse poco a che vedere con me”, ha spiegato soddisfatto Carlo Verdone durante la presentazione. Il mitico regista romano, dunque, si è detto molto contento del lavoro svolto da Sangiovanni, che a quanto pare ha superato le più rosee aspettative. “Il produttore mi convincerà ad accettarlo: alla fine, nonostante i mille dubbi, Sangiovanni mi darà delle grandi soddisfazioni e ci sarà un bel colpo di scena”, ha raccontato Carlo Verdone al GFF a proposito di Sangiovanni. “È stato divertente”, ha ammesso il giovani artista.

Quando si parla di Sangiovanni non si parla però soltanto di musica. Il cantante è spesso stato protagonista del gossip per la sua storia d’amore con Giulia Stabile, ballerina conosciuta durante la comune avventura nella scuola di Amici. Una relazione importante la loro che si è però interrotta pochi mesi fa. Nessun annuncio urlato ai quattro venti ma poche parole velate, attraverso le quali i fan hanno compreso che tra loro fosse finita. Ma come stanno le cose tra loro oggi? Ci sono dei nuovi amori nelle loro vite? Se Giulia è al momento single e totalmente presa dai suoi impegni televisivi, per Sangiovanni pare ci sia una nuova fiamma. L’indiscrezione è stata lanciata da Alessandro Rosica, secondo cui la nuova fiamma del cantante sarebbe “una sua fan”. Nessuna conferma è tuttavia arrivata dal diretto interessato.

