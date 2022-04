Sangiovanni, perché ha tagliato i capelli?/ “Mi sentivo poco curato, alla deriva”

Qualche giorno fa Sangiovanni, secondo classificato della scorsa edizione di Amici, ha sorpreso i fan con un nuovissimo look. Il cantante ha abbandonato i suoi lunghi ricci per sfoggiare invece una testa rasata. Una scelta che ha scatenato pareri contrastanti tra i fan, tra chi ha apprezzato il cambiamento e chi, invece, lo ha criticato. Tutti, però, si sono chiesti se dietro questo taglio ci siano motivazioni importanti o un semplice desiderio di cambiamento.

Sangiovanni lo ha chiarito in un’intervista per Billboard: “Ora assomiglio a Rudy Zerbi! – ha inizialmente scherzato, spiegando poi che – A parte tutto avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”.

Sangiovanni e l’ansia: “Non mi lascia mai”

Prendendo spunto dai capelli, Sangiovanni ha poi raccontato del suo umore attuale: “Mi sento di vagare per lo spazio e per il mondo. Ci sono giorni in cui sto bene e altri molto meno. Non ho niente a cui aggrapparmi. Mi capita spesso di essere triste, in modo molto intenso, ma bisogna andare avanti a vivere. E poi sono anche felice. Insomma, alterno”. Dichiarazioni che ha poi lasciato spazio anche al suo rapporto con l’ansia, di cui parla nel brano dal titolo Amica Mia: “Non mi lascia mai, adesso ce l’ho. – ha ammesso Sangiovanni – È come avere un prurito perenne! Per questo ho voluto dedicarle una canzone ma non ho voluto nominarla. Così gli altri potevano anche pensare a una donna. Il suono è in contrasto con la condizione ansiogena ma è voluto. Perché in fondo l’ansia non va combattuta: meglio conviverci pacificamente”, ha quindi concluso il giovane artista.

