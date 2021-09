Sangiovanni, Seat Music Awards/ Gucci Bag nuovo tormentone dopo Malibù?

Sangiovanni seppur solo diciottenne è uno degli artisti più ascoltati e apprezzati della nuova generazione, lo vedremo protagonista ai Seat Music Awards. Il suo grande amore per la musica, una marea di certificazioni di platino e oltre centosessanta milioni di streaming su Spotify, lo hanno consacrato come una delle popstar più importanti della scena italiana. È di pochi giorni fa la notizia che riguarda lui e la sua ragazza Giulia, circa un tradimento del giovane artista. I due ragazzi sono una coppia molto amata e seguita da numerosi fan e tutto ciò che li riguarda suscita emozione e tenerezza. Secondo alcuni, Sangiovanni avrebbe avuto un flirt con la sua collaboratrice e cantante Santa Manu. La realtà è altra, in quanto, i due hanno solo un sodalizio musicale ed è stata la stessa Giulia a comunicarlo ufficialmente sui suoi social. Infatti il presunto tradimento ha scatenato l’ira dei fan e alcuni hanno preso di mira la giovane collaboratrice in maniera molto colorita. In data 3 settembre è arrivato on line su Youtube il nuovo video di Sangiovanni che riguarda il primo brano da lui scritto, Gucci Bag. Ci sono tutte le premesse affinché possa ripetere il successo del suo tormentone estivo Malibù.

SEAT MUSIC AWARDS 2021/ Scaletta cantanti, diretta: la dedica alla Carrà (1ª puntata)

San Giovanni, una carriera in ascesa

Sangiovanni non aggiorna spesso la pagina facebook, mentre è molto presente e attivo su Instagram dove conta circa 2 milioni di follower. Oltre al suo profilo personale, Sangiovanni, possiede un profilo di coppia con la fidanzatina Giulia, chiamato proprio SanGiulia. I due ragazzi sono molto amati e seguiti dai coetanei, sin da quando erano nella casetta di Amici e continuano a mostrarsi al loro pubblico cercando di aggiornarli costantemente. La carriera in ascesa del giovane è iniziata partecipando alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Quando è entrato nella scuola aveva al suo attivo due singoli pubblicati successivamente dall’etichetta di Caterina Caselli Sugar Music. Durante il percorso nella scuola il cantante scrive due brani: Gucci Bag e Lady, che diventa disco d’oro a Marzo 2021. Il suo album d’esordio Sangiovanni, uscito a maggio, è arrivato subito al primo posto in classifica, e il singolo Malibù è una delle hit di maggior successo dell’estate. Il cantante sarà all’Arena di Verona il 9 e 10 settembre per i Seat Music Award, evento che celebra i più grandi successi musicali dell’anno.

Alice, Irene e Adelmo Blue, figli Zucchero/ "Avere un padre vip non è facile"

Video, il successo di Malibù

LEGGI ANCHE:

Zucchero/ Il re del blues rivela:"Adesso preferisco la musica minimalista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA