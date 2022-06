Sangiovanni si supera con Farfalle/ Sanremo 2022 registra un nuovo disco di platino!

Sangiovanni mette a segno un nuovo disco di platino: aumentano le certificazioni FIMI di Sanremo 2022

Questa settimana il Festival di Sanremo 2022, passato alla storia della tv anche come il “Festival ter di Amadeus”, raggiunge una nuova certificazione di disco di platino, che viene conseguita questa volta da Sangiovanni. L’ex Amici 20, nonostante non abbia raggiunto il primo posto alla kermesse musicale ligure, classificandosi quinto con Farfalle, ha ad oggi messo a segno 400mila copie vendute con il singolo sanremese Farfalle.

SANGIOVANNI/ A RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE è Scossa sul palco

Il fortunato singolo si aggiudica così la certificazione di disco di platino, conferita a Sangiovanni da FIMI, e al contempo salgono a quota 22 i dischi di platino raggiunti dai singoli del Festival di Sanremo 2022. 8 invece sono i singoli sanremesi che hanno ottenuto la certificazione di disco d’oro. E intanto non si esclude che il numero delle certificazioni di disco d’oro e disco di platino possano ancora aumentare per Sanremo 2022, dal momento che molti brani sanremesi figurano nella Top20 della classifica dei singoli targata FIMI.

Sangiovanni al Radio Zeta Future HIts live/ Nel suo tour il desiderio di libertà e...

Farfalle sale a quota 3 dischi di platino, dopo Sanremo 2022

Ma non è la prima certificazione di disco di platino che Farfalle si aggiudica grazie alle vendite. Il singolo sanremese dell’ex Amici 20, Sangiovanni, infatti è ufficialmente certificato triplo disco di platino ed è il secondo brano di Sanremo 2022 dal punto di vista delle vendite, con almeno 300mila copie vendute. In pole-position tra i brani più acquistati di Sanremo 2022 troviamo Brividi, la canzone vincitrice del Festival che è estata rilasciata dal duo Mahmood e Blanco e che ha raggiunto quota almeno 500mila copie vendute, per ben 5 dischi di platino.

Sangiovanni e Aitana/ "Farfalle", c'è il remix in versione spagnola: "Mariposas"

Tra le altre certificazioni targate FIMI per i singoli sanremesi, troviamo poi in ordine, a quota 2 dischi di platino (200.000 copie):

Ovunque Sarai – Irama

Ciao Ciao – La Rappresentate di Lista

Dove Si Balla – Dargen D’Amico

Insuperabile – Rkomi

A quota 1 disco di platino (100.000 copie):

O Forse Sei Tu – Elisa

Sesso Occasionale – Tananai

Virale – Matteo Romano

Chimica – Ditonellapiaga e Rettore

Apri Tutte Le Porte – Gianni Morandi

Domenica – Achille Lauro

1 disco d’oro (50.000 copie) è stato invece conferito ai brani sanremesi:

Ogni Volta È Così – Emma

Ti Amo Non Lo So Dire – Noemi

Perfetta Così – Aka7even

Inverno Dei Fiori – Michele Bravi

Duecentomila Ore – Ana Mena

Sei Tu – Fabrizio Moro

Abbi Cura Di Te – Highsnob e Hu

A quota 0 certificazioni (meno di 50 mila copie vendute), invece troviamo:

Miele – Giusy Ferreri

Tuo Padre, Mia Madre, Lucia – Giovanni Truppi

Voglio Amarti – Iva Zanicchi

Tantissimo – Le Vibrazioni

Lettera Di Là Dal Mare – Massimo Ranieri

Ora E Qui – Yuman













© RIPRODUZIONE RISERVATA