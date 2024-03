Sangiovanni torna sui social dopo lo stop/ La foto con Gianni Morandi e le parole del cantante bolognese

Sangiovanni, il ritorno sui social dopo lo stop

Sangiovanni, dopo l’annuncio dello stop, torna sui social con una foto pubblicata da Gianni Morandi e in compagnia di quest’ultimo. Il ritorno indiretto sui social di Sangiovanni arriva poche settimane dopo l’annuncio del giovane artista dello stop. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Finiscimi”, Sangiovanni ha annunciato di volersi fermare e di voler dedicare tempo alla propria salute e al proprio benessere prima di tornare a fare musica. Una decisione giunta in modo inaspettato per i fan che, tuttavia, hanno compreso il momento difficile che sta affrontando il giovane artista supportandolo in tale scelta.

Dopo aver annunciato lo stop sui social, Sangiovanni non si era più mostrato, almeno fino a ieri quando, a sorpresa, l’ex allievo di Amici, è tornato sui social in compagnia di Gianni Morandi.

Sangiovanni e la foto con Gianni Morandi

Sangiovanni e Gianni Morandi hanno collaborato sulle note di “Fatti mandare dalla mamma”, brano storico dell’artista di Bologna. Tra i due è nato un rapporto di stima e fiducia e così, nelle scorse ore, dopo aver incontrato Sangiovanni nella sua Bologna, Gianni Morandi ha pubblicato una foto in cui sono insieme pubblicandola sul proprio profilo Instagram.

“Che piacere incontrare il mio amico Sangio…”, scrive Morandi immortalando il momento. Una foto che è diventata immediatamente virale e scatenato l’entusiasmo dei fan dell’ex allievo di Amici. “Gianni, la tua esperienza di vita in questo lavoro può far solo del bene a questo ragazzo. Se puoi, stagli vicino. Un abbraccio ad entrambi”, “Forza Sangio, hai un amico in Gianni”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti.













