Sanità Regione Lombardia/ Fontana detta la linea: “Digitalizzazione dei processi e più prevenzione”

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto in occasione della cerimonia della Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica a Villa Erba di Cernobbio (Como): “Una prestigiosa occasione di confronto per la comunità scientifica che presta servizio per la sanità pubblica”, le prime parole rilasciate dallo stesso Fontana, così come si legge su Lombardianotizie.online. “Gli oltre 500 lavori scientifici che verranno presentati in questi tre giorni – ha continuato il governatore – fanno di questo appuntamento uno strumento per stimolare le riflessioni riguardanti l’assistenza sanitaria pubblica e la sua sostenibilità economica. Questo anche alla luce del contesto emergente e, in particolare, dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumento dei costi e del numero di pazienti cronici“.

Attilio Fontana ha parlato anche del Pnrr, il piano di resilienza, definendolo un’occasione imperdibile, in particolare per “rafforzare la rete di assistenza territoriale, migliorare la qualità delle nostre cure e prepararci alle sfide che ci attendono. Sfide in cui le Regioni dovranno assumere un ruolo di assolute protagoniste”. E il presidente di regione Lombardia volge lo sguardo al futuro, elencando quali saranno appunto le sfide che la sanità lombarda dovrà affrontare nei prossimi anni, senza dimenticare le nuove tecnologie.

SANITÀ REGIONE LOMBARDIA: “SANITÀ PUBBLICA DINAMICA, EFFICACE E VELOCE”

A riguardo Attilio Fontana ha spiegato: “Il nostro obiettivo è quello di poter contare su una sanità pubblica ancora più dinamica, più efficace, più veloce. Le direttrici su cui stiamo costruendo questi successi sono la digitalizzazione dei processi e il rafforzamento della prevenzione. Abbattere le procedure e rafforzare il miglioramento degli stili di vita e la diagnosi precoce – ha concluso il suo intervento – consentiranno di migliorare la sostenibilità economica del sistema e le sue performance”.

La sanità lombarda viene considerata una delle grandi eccellenze non solo d’Italia ma d’Europa e tale enorme qualità è stata raggiunta anche grazie a questa capacità di migliorarsi e innovarsi in continuazione: non ci resta che scoprire quali saranno le prossime novità.











