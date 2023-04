Sanofi investe in Cina per i vaccini del futuro/ “Grande crescita dopo il covid”

Sanofi è pronta a raddoppiare le sue vendite di vaccini entro il 2030, e per farlo punta a “conquistare” il mercato della Cina. A spiegarlo, come si legge sul China Daily, è stato Thomas Triomphe, vicepresidente esecutivo e responsabile dei vaccini di Sanofi: “La Cina è diventata uno dei principali motori di crescita per il nostro business globale dei vaccini. Abbracceremo le tendenze positive poiché l’azienda ha raggiunto una crescita ad alta velocità nel mercato per quattro anni consecutivi”, ha affermato Triomphe in occasione di una sua visita in Cina risalente alla scorsa settimana. Vaxigrip, vaccino antinfluenzale quadrivalente, è stato approvato in Cina a febbraio scorso e al momento è riservato ai minori ma si sta attendendo l’approvazione anche per gli adulti.

“Credo che l’industria dei vaccini in Cina e nel mondo probabilmente cavalcherà una nuova ondata di forte crescita nell’era della pandemia post-COVID-19″, ha affermato ancora Triomphe. Ovviamente si cercherà di entrare anche in altri “mercati”, non solo quello del covid: “Entro il 2025, miriamo ad avere 10 nuovi vaccini negli studi clinici, di cui sei con tecnologie mRNA”, in vista di alcune malattie prevenibili sempre tramite vaccini come l’acne e la clamidia. “Il successo della Cina nello sviluppo di un solido sistema sanitario pubblico è stato notevole negli ultimi anni e l’uso dei vaccini nel Paese si è notevolmente ampliato”.

SANOFI INVESTE IN CINA: L’ACCORDO PER IL DISTRETTO DI SHENZEN

“Con le aziende locali di vaccini – ha continuato il numero due di Sanofi – che migliorano la loro tecnologia, credo che l’eccellenza nella produzione, nella logistica e nella fornitura possa ulteriormente avvantaggiare il Paese nella realizzazione di uno sviluppo di alta qualità”, ha continuato ancora il numero due di Sanofi parlando con la stampa cinese.

Il 4 aprile scorso il gruppo farmaceutico francese ha firmato un accordo con il governo del distretto di Pingshan di Shenzhen nella provincia del Guangdong, per sostenere meglio l’industria locale: “In base all’accordo, lavoreremo sull’introduzione di prodotti più innovativi per soddisfare le esigenze di prevenzione delle malattie aggiornate delle popolazioni cinesi”. A Shenzen è stato realizzato il Greater Bay Area International Vaccine Innovation Center.”Abbiamo incubato una clinica di vaccinazione intelligente 5G e una cabina di vaccinazione intelligente senza pilota con partner locali presso il centro di Shenzhen”.

