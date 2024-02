Sanremo, 17enne morto schiacciato da tir, gravissima la sorella/ Arrestato camionista romeno

Gravissimo incidente avvenuto nella giornata di ieri in quel di Sanremo, nota cittadina ligure: un ragazzo di 17 anni è morto, mentre la sorella di 15 è in gravissime condizioni dopo che un tir li ha investiti. Secondo quanto si legge sul Quotidiano Nazionale si tratta di una “tragedia annunciata”, visto che l’episodio si è verificato lungo una stretta e pericolosa bretella che gli studenti dell’Istituto professionale Ruffini-Aicardi a indirizzo socio-sanitario percorrono a piedi per raggiungere prima la scuola dalla fermata dei bus, nonostante continue raccomandazioni di non farlo.

Il problema è che quel tratto non può essere percorso dai mezzi pesanti ma ieri mattina un tir l’avrebbe ignorato, schiacciando contro la massicciata i due fratelli, per poi continuare la propria marcia senza fermarsi. Il camionista, rintracciato pochi chilometri dopo dalla polizia stradale, ha spiegato di non essersi accorto di nulla, ma la sua posizione non ha convinto le forze dell’ordine e alla fine lo stesso, un 30enne romeno alla guida di un tir con targa Bucarest, è stato arrestato per omicidio stradale, lesioni gravi e omissione di soccorso.

SANREMO, 17ENNE SCHIACCIATO DA TIR: COMUNITA’ LOCALE SCIOCCATA

Il 17enne deceduto dopo lo schiacciamento si chiamava Mohtadi Doukhani, magrebino nato in Liguria così come la sorellina Manar. I due sono stati soccorsi immediatamente, ma il più grande è morto in sala operatoria all’ospedale di Sanremo. Manar è stata invece portata presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata sottoposta ad un intervento molto delicato e al momento non è ancora chiaro se ce la farà.

La 15enne ha infatti lesioni su tutto il corpo, a cominciare dalla testa, di conseguenza le prossime ore saranno cruciali per capire come evolverà il quadro clinico. La notizia della morte del 17enne ha scioccato la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia, conosciuta e apprezzata. I cittadini parlano di “un vero esempio di integrazione”, e ancora: “Siamo tutti sotto choc”.

