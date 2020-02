Sanremo 2020, pagelle quarta puntata e classifica/ Morgan e Bugo squalificati, Alberto Urso ‘umiliato’

La quarta puntata del Festival di Sanremo 2020 è bene raccontarla cominciando dalla fine, con la clamorosa squalifica rimediata da Morgan e Bugo. La coppia, a suo malgrado, si è resa protagonista in un finale che rischiava di diventare soporifero dopo cinque lunghe ore di evento, in cui la gara non sempre ha avuto un ruolo principale. Così Morgan e Bugo sono rimasti insieme sul palco appena una manciata di secondi, prima che il secondo abbandonasse il partner lasciando tutti a bocca aperta. Una cocente delusione per la coppia, che almeno ha reso vivace e sorprendente il rush finale del Festival. La classifica stilata dalle firme della carta stampata, invece, premia Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Sul fondo della graduatoria troviamo Urso, poi Riki ed Enrico Nigiotti.

Festival di Sanremo, i top della quarta puntata

Nelle pagelle post Festival di Sanremo 2020, riguardanti la penultima serata, trovano spazio volti e canzoni che si ritagliano un commento positivo. A partire da un’energica Irene Grandi, che con la canzone scritta da Vasco Rossi, Finalmente Io, lascia il segno. Gigantesco anche Piero Pelù, vivo e vibrante più che mai. Ci ha colpito anche l’eleganza di Tosca, ma anche Francesco Gabbani, meno effervescente rispetto al passato ma più profondo e romantico. Tra le possibili sorprese di questa settantesima edizione della kermesse c’è sicuramente Michele Zarrillo, che ha smosso le acque con ‘Nell’estasi o nel fango’. In un panorama non particolarmente eccelso pollice in su pure per Elettra Lamborghini con la sua frenetica ed inebriante ‘Musica e il resto scompare’.

Classifica parziale della quarta serata

I big i gara passano quindi da 24 a 23 per la squalifica di Morgan e Bugo. Questa classifica parziale della quarta serata sarà sommata a quella generale ma scopriremo solo ad inizio finale come andranno a modificarsi le posizioni.

1 Diodato

2 Francesco Gabbani

3 Pinguini Tattici Nucleari

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Rancore

8 Elodie

9 Achille Lauro

10 Irene Grandi

11 Anastasio

12 Raphael Gualazzi

13 Paolo Jannacci

14 Rita Pavone

15 Levante

16 Marco Masini

17 Junior Cally

18 Elettra Lamborghini

19 Giordana Angi

20 Michele Zarrillo

21 Enrico Nigiotti

22 Riki

23 Alberto Urso



