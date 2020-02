Sanremo 2020 pagelle terza serata e classifica/ Amadeus “stecca”, Achille Lauro super. Tosca vince i duetti

Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2020, la più noiosa delle tre finora. Per le cover deludenti in alcuni casi (lo si evince pure dalla classifica), per la lunghezza della puntata (terminata alle 2!) e per una gestione della scaletta non intelligente. Il meglio è infatti arrivato alla fine. Penalizzante anche perché il feeling tra Amadeus e le co-conduttrici non è perfetto. Georgina Rodriguez parla solo spagnolo e questo la penalizza: 5 nelle pagelle. Il suo compenso si giustifica solo con la presenza di Cristiano Ronaldo in platea. Meglio Alketa Vejsiu, più entusiasta e spigliata. Con lei al timone la puntata sarebbe durata meno: 6. Ma appunto i tre conduttori viaggiavano su binari diversi e con tempi differenti. Decisamente interessante la performance di Mika, che ha citato anche De André: lo ha capito meglio lui di altri che lo hanno portato sul palco, voto 8. Roberto Benigni poco centrato, ma per fortuna il suo monologo è durato meno di quanto previsto, 7. A prescindere dallo share che raccoglierà, questo è il primo passo falso di Amadeus al Festival di Sanremo 2020.

Sanremo 2020: Raphael Gualazzi e Giordana incantano

Passiamo alle pagelle dei cantanti. Il primo a esibirsi è stato Michele Zarrillo, che non ha scelto una canzone facile. In “Deborah” ci mette cuore e grinta, ma Fausto Leali ne ha di più e si vede. Voto 6, sufficienza piena. Coraggioso Junior Cally, che con i Viito ha proposto “Vita Spericolata” di Vasco Rossi: si merita un 8 pieno. “Vacanze romane” è rischiosa, Arisa è all’altezza, invece Marco Masini fatica: per loro 5.5. Riki con Ana Mena rinfresca “L’edera” e si prende un 6.5. Brividi quando Raphael Gualazzi e Simona Molinari cantano “E se domani di Mina”: 9. Anastasio e la PFM si scatenano con “Spalle al muro”, ma non convince del tutto, quindi non si va oltre il 7. Azzardata la scelta di Levante, che canta “Si può dare di più” con Francesca Michielin e Maria Antonietta, ma il tris è più che promosso: voto 7.5. Non si amalgamano Alberto Urso e Ornella Vanoni: lui trattenuto, lei forzata: voto 5.5. Serafica e sicura Elodie, che va oltre l’omaggio con “Adesso tu”: è da 7. Promosso Rancore, del resto dove c’è Dardust c’è “Luce” (che cantano con La Rappresentante di Lista): voto 7. Col medley dei Pinguini Tattici Nucleari arriva un po’ di “colore” e modernità: 8. Senza difetti “Ti regalerò una rosa” di Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi, ma non incantano: 5.5. Lo fa Giordana Angi, che canta perfettamente “La nevicata del ‘56” con Solis String Quartet: 9.

Sanremo 2020: super Achille Lauro, invece Elettra Lamborghini…

Le Vibrazioni optano per una versione punk di “Un’emozione da poco”, poi con i Canova l’addolciscono. Nella terza serata Sarcina perde un po’ di carisma e i Canova devono regge il colpo, alla fine nessuno vede più la realta… Voto: 5.5. A ridare brio al Festival di Sanremo 2020 ci pensano Diodato e Nina Zilli: bella la loro complicità in “24mila baci”, voto 7.5. Tosca e Silvia Perez Cruz aggiungono gioia e allegria a “Piazza Grande” e vincono la loro scommessa: 7. Superlativa l’esibizione di Achille Lauro (col look alla David Bowie) e Annalisa: la loro “Gli uomini non cambiano” è tra le cover migliori della serata: 9. Rita Pavone e Amedeo Minghi invece si godono la serata con indolenza. Fanno bene, ma non vanno oltre il 5.5. Morgan meglio a suonare il piano che a cantare “Canzone per te” con Bugo: i due infatti non sono cordinati, voto 5. Illuminante la performance di Irene Grandi e Bobo Rondelli, le cui voci così diverse ne “La musica è finita” ben si amalgamano. Voto 6.5. Con Piero Pelù torna il rock all’Ariston, dove però si presenta solo: un giovanissimo Little Tony nel finale appare in bianco e nero, 6.5. Paolo Jannacci omaggia il padre con “Se me lo dicevi prima” insieme a Francesco Mandelli: così l’Ariston si trasforma in un teatro, voto 7. Elettra Lamborghini e Myss Keta stonano, ma si prendono la scena con accenni saffici e clima dance. Il voto però resta negativo: 5. Infine, Francesco Gabbani che stuzzica l’orgoglio nostrano con “L’italiano”, ma l’interpretazione è senza guizzi, per questo 6.5.

Classifica terza serata

1 Tosca

2 Piero Pelù

3 Pinguini Tattici Nucleari

4 Anastasio

5 Diodato

6 Le Vibrazioni

7 Paolo Jannacci

8 Francesco Gabbani

8 Rancore

10 Marco Masini

11 Raphael Gualazzi

12 Enrico Nigiotti

13 Rita Pavone

14 Irene Grandi

15 Michele Zarrillo

16 Achille Lauro

17 Levante

18 Giordana Angi

19 Elodie

20 Alberto Urso

21 Juniro Cally

22 Riki

23 Elettra Lamborghini

24 Bugo e Morgan



