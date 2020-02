Sanremo 2020, terza puntata/ Diretta, scaletta cover e ospiti: Benigni e Mika

SANREMO 2020, ANTICIPAZIONI TERZA SERATA6 FEBBRAIO

Sarà una serata di puro intrattenimento quella che ci attende oggi, 6 febbraio, di Sanremo 2020. La kermesse canora ha avuto la fortuna di essere svecchiata e di diventare molto pop avvicinando il pubblico più giovane che ne ha decretato il successo di ascolti e anche sui social. Amadeus ha centrato il suo obiettivo nella prima serata superando ogni aspettativa di ascolti e vincendo sui colleghi del passato e lo stesso ha fatto ieri sera. Non solo il conduttore non è sceso sotto il 50% di share ma ha fatto addirittura meglio della prima serata. Con Fiorello come spalla, una serie di donne pronte a raccontare la loro storia sul palco, i big in gara e i suoi ospiti (ieri sera Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri al gran completo e Tiziano Ferro), il conduttore ha portato a casa un altro ottimo risultato, e oggi? Di solito la terza puntata, quella dedicata ai duetti, perde un po’ di verve agli occhi del pubblico ma con le premesse di questa edizione siamo sicuri che gli ascolti esorbitanti non mancheranno.

I CANTANTI, I DUETTI E LE COVER SCELTE PER SANREMO 2020

Nella terza puntata di Sanremo 2020 i 24 artisti in gara nella sezione Big sono chiamati sul palco per interpretare ed eseguire canzoni appartenenti al repertorio della storia del Festival per rendere omaggio alla kermesse che proprio quest’anno compie settant’anni. Gli Artisti hanno scelto di esibirsi insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival e la media ottenuta, insieme a quella ottenute dalle canzoni in gara, determinerà una nuova classifica delle suddette e questo significa che tutto sarà importante. Al momento non si conosce l’ordine di uscita che sarà rivelato in conferenza stampa tra poco ma sappiamo già chi duetterà con chi e quali saranno le canzoni che sentiremo: Anastasio – “Spalle al muro” con P.M.F, Piero Pelù – “Cuore matto”, Elodie – “Adesso tu” con Aeham Ahmad, Elettra Lamborghini – “Non succederà più” con Myss Keta, Giordana Angi – “La nevicata del 56” con Solis String Quartet, Diodato – “24 mila baci” con Nina Zilli, Raphael Gualazzi – “E se domani” con Simona Molinari, Francesco Gabbani – “L’Italiano”, Alberto Urso – “La voce del silenzio” con Ornella Vanoni, Marco Masini – “Vacanze romane” con Arisa, Enrico Nigiotti – “Ti regalerò una rosa” con Simone Cristicchi, Michele Zarrillo – “Deborah” con Fausto Leali, Rita Pavone – “1950” con Amedeo Minghi, Tosca – “Piazza grande” con Silvia Perez Cruz, Achille Lauro – “Gli uomini non cambiano” con Annalisa, Bugo e Morgan – “Canzone per te”, Irene Grandi – “La musica è finita” con Bobo Rondelli, Le Vibrazioni – “Un’emozione da poco” con Canova, Levante – “Si può dare di più” con Francesca Michielin e Maria Antonietta, Junior Cally – “Vado al massimo” con i Viito, Paolo Jannacci – “Se me lo dicevi prima” con Francesco Mandelli, Pinguini Tattici Nucleari – “Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce”, Rancore – “Luce” con Dardust e La Rappresentante di Lista, Riki – “L’edera” con Ana Mena.

OSPITI TERZA SERATA SANREMO 2020

Che Sanremo 2020 sarebbe senza ospiti? Ovvio che anche questa sera sentiremo parlare di una serie di ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston e che avranno modo di interagire con Amadeus e non solo. Oltre alla serie di ospiti, oltre 20, scelti per interpretare insieme ai big in gara i 24 brani che ripercorreranno le 70 edizioni di Sanremo, saliranno sul palco del Teatro Ariston le protagoniste della serie tv di successo “L’Amica Geniale”. Come già accaduto nelle prime due serate, al fianco del conduttore ci sarà ancora Fiorello mentre come “ospite” di lusso di questa edizione, tornerà sul palco anche Tiziano Ferro. Sarà curioso capire come farà Amadeus a gestire Fiorello e Roberto Benigni insieme sullo stesso palco ma il regista e attore premio Oscar non sarà l’unico ospite presente stasera. Insieme a lui due cantanti di caratura mondiale, ovvero Lewis Capaldi e Mika ma anche due co-conduttrici: Alketa Vejsiu, conduttrice televisiva albanese, e Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

SANREMO 2020: ECCO COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING

Il Festival di Sanremo 2020 può essere seguito in diretta in tv sintonizzandosi su Raiuno, ma anche in diretta streaming che comincerà in contemporanea con quella di Rai1, quindi subito dopo il PrimaFestival. Per seguire il Festival in streaming basta collegarsi al sito RaiPlay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi, Android e iOS. Il Festival sarà anche in diretta radio. Su Radio2 il Festival sarà raccontato simultaneamente alla diretta su Raiuno dalle voci di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu.



