Sanremo 2020/ Ultimo ospite dopo il “No” di Jovanotti? La lista dei probabili Big

La lista ufficiosa di coloro che saranno ospiti a Sanremo 2020 impazza sul web (e non solo). Stasera, nel frattempo, l’appuntamento numero 1 ci parla delle “Nuove proposte”. Amadeus infatti, condurrà la puntata dedicata alla parte giovane del Festival, con la presentazione degli otto aspiranti finalisti. Il conduttore il 6 gennaio invece, annuncerà la lista dei Big che parteciperanno in gara. Il Messaggero ha fatto il punto della situazione. “Si sono proposti in cento. Qualcuno ha mandato più canzoni. Non è stato facile scegliere i ventidue, ho cambiato idea molte volte. Ora la lista mi convince”, scrive il quotidiano romano in merito a ciò che ha affermato Amadeus. “Con Baglioni c’è stata un’apertura alla musica ascoltata dai giovani. Non si poteva tornare indietro”. Ma quali potrebbero essere i nomi della musica che si accingono a salire sul palcoscenico del Teatro Ariston? Tra le ipotesi: Anastasio, Giordana Angi, Fred De Palma, Diodato, Elodie, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Irene Grandi con una canzone firmata da Vasco Rossi, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Levante, Marco Masini, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga e Alberto Urso.

Sanremo 2020, probabili Big e superospiti: tutto quello che sappiamo

Probabilmente fuori da Sanremo 2020, come scrive Rockol: Paolo Vallesi, Rocco Hunt e Matteo Bocelli. Non ci sarebbero nemmeno Noemi, con un brano di Fabrizio Moro ma con l’album non ancora pronto e nemmeno Michele Bravi. Secondo l’ultimo numero di “Chi”, nemmeno due “pupilli” di Maria De Filippi calcheranno il palcoscenico: “Per Irama niente Sanremo. L’ex vincitore di Amici doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è definitivamente saltata e il ragazzo ora se ne chiede il motivo. Non ci sarà nemmeno Riki Marcuzzo, anche lui ex vincitore del talent di Maria De Filippi”. Pare che Amadeus stia puntando a nomi molto forti e, tra questi, anche Marco Masini: “Con un brano che si preannuncia fortissimo”. Per quanto riguarda gli ospiti, non ci sarà Jovanotti così come anticipato da Fiorello. Via libera invece, per Al Bano Carrisi e la ex moglie Romina Power: “Sì ci sarò, come ospite d’onore. Come concorrente non ho più l’età”, ha dichiarato il leone di Cellino San Marco ospite a “Porta a porta”. Sempre secondo Il Messaggero, dovrebbe arrivare anche Ultimo.

