Sanremo 2021 chi canta domani 3 marzo?/ Scaletta seconda serata: Big e Nuove Proposte

ANTEPRIMA SANREMO 2021: SCALETTA SECONDA SERATA

Inizia martedì 2 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, condotta da Amadeus, anche quest’anno direttore artistico della kermesse canora, affiancato per il secondo anno consecutivo da Fiorello. Come sempre l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti in gara con anche gli ospiti sarà disponibile soltanto poche ore prima della diretta, ma in occasione della conferenza stampa di lunedì, Amadeus ha annunciato la divisione dei 26 big e delle 8 nuove proposte tra le prime due serate di martedì e mercoledì. Nel corso della seconda serata di mercoledì 3 marzo, come nella seconda, saliranno sul palco 13 big e 4 giovani. Per quanto riguarda le Nuove proposte, il giudizio congiunto Giuria demoscopica, della Sala stampa e del Televoto decreterà i due cantanti (che si aggiungano ai due che hanno passato il turno martedì) che approderanno alla serata di venerdì in cui verrà annunciato il vincitore della categoria.

SANREMO 2021, CANTANTI IN GARA SECONDA SERATA 3 MARZO

Questa la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 con i cantanti in ordine alfabetico. Per quanto riguarda le Nuove proposte i quattro cantanti che saliranno sul palco sono: Davide Shorty con “Regina”, Dellai con “Io sono Luca”, Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te” e Wrongonyou con “Lezioni di volo”. In merito ai 13 Big che si esibiranno nel secondo appuntamento di mercoledì, sono (anche in questo caso l’ordine è puramente alfabetico): Bugo con “E invece sì”, Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”, Extraliscio feat. Davide Toffolo con “Bianca luce nera”, Fulminacci con “Santa Marinella”, Gaia con “Cuore amaro”, Gio Evan con “Arnica”, La Rappresentante di Lista con “Amare”, Lo Stato Sociale con “Combat Pop”, Malika Ayane con “Ti piaci così”, Noemi con “Glicine”, Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”, Random con “Torno a te” e Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura)”.



