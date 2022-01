Sanremo 2022, annuncio al TG1 di Amadeus/ Fiorello super ospite al Festival?

Il Festival di Sanremo 2022 si avvicina e Amadeus è pronto a spiazzare ulteriormente il pubblico con un nuovo annuncio ai microfoni del TG1. Dopo aver annunciato la presenza dei Maneskin come super ospiti della prima serata del Festival che sarà trasmesso dal Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio, dopo aver svelato le cover e i duetti dei big in gara, questa sera, nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1, il direttore artistico e conduttore della famosa kermesse musicale si collegherà nuovamente da Sanremo per svelare nuove anticipazioni sul Festival.

Ad annunciarlo è stato Alberto Matano nel corso della puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 25 gennaio. “C’è un nuovo annuncio di Amadeus, sarà al Tg1 con delle nuove notizie incredibili su Sanremo“, ha svelato Alberto Matano scatenando immediatamente la curiosità dei telespettatori di Raiuno.

Sanremo 2022: Amadeus svela la verità su Fiorello?

Chi sarà il protagonista dell’annuncio di Amadeus sul Festival di Sanremo 2022 in programma questa sera al Tg1? Secondo alcuni rumors, l’annuncio potrebbe riguardare la presenza di Fiorello sul palco del Teatro Ariston. Durante le prime due edizione del Festival di Amadeus, Fiorello è stato un protagonista indiscusso spalleggiando l’amico in tutte le serate. Quest’anno, però, vige il più stretto riserbo sul ruolo di Fiorello a Sanremo. Ci sarà o non ci sarà?

Legati da un’amicizia vera e che dura da anni, Amadeus e Fiorello potrebbero condividere nuovamente il palco del Teatro Ariston anche se in modo diverso. Lo showman, infatti, potrebbe essere un superospite del Festival come lo scorso anno lo è stato Achille Lauro. Sarà davvero così?

