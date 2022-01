Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie, Amadeus a messa dall’ex Rai Don Gatta

Quando manca ormai poco più di una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2022, aumentano le notizie e le news riguardante la kermesse musicale più importante d’Italia. Ovviamente gran parte dei riflettori sono puntati su Amadeus, il conduttore dello show, che quest’anno sarà al timone dell’evento per la terza volte consecutiva, quasi sicuramente l’ultima a meno di clamorosi colpi di scena. E ieri, domenica, da buon cristiano e cattolico, il presentatore di casa Rai Uno è andato a messa e lo ha fatto proprio nella cittadina ligure dove lo stesso si è ovviamente trasferito in questi giorni per le prove del Festival.

Raggiunto dai giornalisti al termine della funzione, Amadeus ha dribblato le domande dei cronisti: “Buona domenica”, ha detto, per poi stoppare subito le questioni “Oggi non si parla di Festival”. Assieme ad Amadeus, anche il noto agente Lucio Presta nonché Gian Marco Mazzi, e a dire Messa vi era Fabrizio Gatta, ora don Fabrizio nonché ex dipendente Rai. Il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2022 ha partecipato ieri alla messa presso la Concattedrale di San Siro, durante una pausa di lavoro in vista appunto della preparazione della kermesse canore.

SANREMO 2022, FESTIVAL NEWS E ULTIME NOTIZIE. AMDAEUS A MESSA: “CHE GIOIA RITROVARCI”

Come riferito da ImperiaNews, a officiare la messa è stato l’ex presentatore, che è stato ordinato sacerdote alcune settimane fa da parte di Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Numerosi ovviamente coloro che hanno riconosciuto il presentatore e che gli hanno chiesto un selfie e un autografo, e lo stesso “Ama”, dopo un saluto veloce a don Fabrizio, è tornato in albergo in vista poi delle prove di ieri pomeriggio.

“Che gioia grande ritrovarci a #Sanremo2022 davanti al Signore, #Amadeus e @PrestaLucio – ha poi twittato Don Gatta – la vostra presenza è un segnale eloquente di fede. Quanto bene fanno i gesti e le parole, quelle giuste, dolci, quelle del cuore, in tempi difficili come questi in cui rischiamo di smarrirci”.

