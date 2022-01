Sanremo 2022, scaletta prima e seconda serata/ Canzoni e cantanti, quando cantano?

SCALETTA PRIMA E SECONDA SERATA CANTANTI SANREMO 2022: ANNUNCIO DI AMADEUS, LE CANZONI CHE ASCOLTEREMO

Comincia davvero a prender forma il Festival di Sanremo 2022, soprattutto ora che Amadeus ha svelato la scaletta cantanti della prima e della seconda serata. Un nuovo dettaglio, ma molto importante, perché ci permette di capire quali cantanti debutteranno all’esordio della nuova edizione e chi invece dovrà attendere la puntata successiva. Il conduttore e direttore artistico ne ha parlato domenica 30 gennaio 2022 al Tg1 in una giornata di anticipazioni. A pranzo, infatti, ha usato proprio il telegiornale come scenario per confermare la partecipazione di Fiorello, mentre in serata ha fatto sapere come sono state suddivise le esibizioni dei 25 Big in gara.

Inoltre, Amadeus ha precisato in collegamento con il Tg1 che, a parte la scaletta prima e seconda serata Sanremo 2022 non è stato ancora definito l’ordine di apparizione ed esibizione degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022. Questa informazione verrà fornita, infatti, il giorno stesso della puntata. Nella scaletta prima serata di Sanremo 2022 ci saranno 12 big a presentare i loro brani, i restanti 13 invece saliranno sul palco dell’Ariston il giorno successivo.

SCALETTA PRIMA SERATA CANTANTI E CANZONI SANREMO 2022

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Noemi – Ti amo non lo so dire

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Yuman – Ora e qui

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Rkomi – Insuperabile

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Ana Mena – Duecentomila ore

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Dargen d’Amico – Dove si balla

Tale ordine della scaletta prima serata non è quello di esibizione.

SCALETTA SECONDA SERATA CANTANTI E CANZONI SANREMO 2022

Emma – Ogni volta è così

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Aka7even – Perfetta così

Elisa – O forse sei tu

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Le Vibrazioni – Tantissimo

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale

Tale ordine della scaletta seconda serata non è quello di esibizione.

