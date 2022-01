Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie: Fiorello è arrivato in città

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai prossimo a conoscere i suoi esordi e, a due giorni dal via, è arrivata anche la sorpresa dell’ultimo minuto (anche se, in un certo senso, era nell’aria da diverso tempo): Fiorello sarà della partita. Lo showman, mattatore delle ultime due edizioni della kermesse matuziana, sarà ancora al fianco dell’amico Amadeus, si trova già nella Città dei Fiori, all’hotel “Globo” e a rivelarlo è stato il settimanale “Chi”, che ha paparazzato “Fiore” , il cui ruolo sul palco del teatro “Ariston” non è ancora stato svelato fino in fondo e si vocifera possa essere molto diverso rispetto a quelli ricoperti nel 2020 e nel 2021.

Secondo “Chi”, Fiorello ha provato a passare inosservato all’ingresso dell’albergo con indosso la mascherina sul viso e con un cappello in testa e alloggerà tutta la settimana nella stanza posta di fronte a quella di Amadeus. Per lui si parla di un ruolo da battitore libero, ovvero con irruzioni a sorpresa sul palco: sembra certo che sarà protagonista della serata d’apertura di martedì e in quella di chiusura di sabato, ma non si escludono apparizioni anche nelle altre tre dirette di mercoledì, giovedì e venerdì.

SANREMO 2022, FESTIVAL NEWS: FIORELLO NON HA IMPEGNI A TEATRO FINO ALL’8 FEBBRAIO…

Al Festival di Sanremo 2022, dunque, si ricomporrà ancora una volta la storica e affiatata coppia Amadeus-Fiorello, che tante soddisfazioni ha regalato al pubblico televisivo e ai vertici Rai. La presenza dello showman in riviera di Ponente è indirettamente confermata dal calendario degli spettacoli futuri che lo vedranno impegnato a teatro: l’uomo ha raggiunto Sanremo in automobile da San Benedetto del Tronto, dove nelle scorse ora si è svolta l’ultima data prefestivaliera del suo spettacolo denominato “Fiorello presenta…!”.

Le prossime date? La prima in cartellone coincide con l’8 febbraio, a Brescia. Dunque, Fiorello è libero proprio nell’intervallo di tempo utile a presenziare al Festival: sicuramente questa è molto più che una semplice coincidenza…



