Sanremo 2023, 2a serata/ Diretta, scaletta e cantanti: il giorno di Francesca Fagnani

Festival di Sanremo 2023, seconda serata: anticipazioni e ospiti

Dopo il successo ottenuto dalla prima serata che ha incollato davanti ai teleschermi 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share, il Festival di Sanremo 2023 torna in onda oggi, mercoledì 8 febbraio, con la seconda serata. Amadeus, con la collaborazione di Gianni Morandi, torna sul palco del Teatro Ariston per presentare al pubblico le altre quattordici canzoni in gara che si esibiranno questa sera, per la prima volta. Per la seconda serata del Festiva, accanto ad Amadeus e Morandi, ci sarà un’altre presenza femminile.

Adoratamente Sanremo/ Marchesa d'Aragona: "Blanco? Orrore! Gianni Morandi perfetto"

Dopo Chiara Ferragni, protagonista indiscussa della prima serata, oggi, sul palco del Teatro Ariston, arriva Francesca Fagnani. La giornalista, esattamente come la Ferragni, sarà protagonista di un momento tutto suo con un monologo top secret. La serata sarà in gran parte dedicata alla gara e alla presenza di tanti ospiti importanti sia italiani che internazionali.

Martina Miliddi, ex di Amici, pazza di Ultimo: gag a Viva Rai2/ Fiorello fa da 'Cupido': "Lei ti ama!"

Sanremo 2023: arrivano Al Bano, Massimo Ranieri e i Black Eyed Peas

Tanti gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2023. Amadeus ha deciso di accontentare sia gli amanti della musica italiana che gli appassionati della musica internazionale. All’Ariston arrivano così due mostri sacri della musica italiana come Massimo Ranieri e Albano che, insieme a Gianni Morandi, daranno vita ad un momento imperdibile. I tre artisti si esibiranno con medley di brani del proprio repertorio e probabilmente con un brano probabilmente inedito.

Spazio, poi, alla musica internazionale con i Black Eyed Peas che porteranno la loro energia per far ballare il pubblico in platea, ma anche il pubblico a casa. Sul palco dell’Ariston, poi, arriveranno anche Francesco Arca per presentare la fiction Resta con me e il comico Angelo Duro.

Ospiti seconda serata Sanremo 2023, chi sono?/ Black Eyed Peas, Massimo Ranieri e...

La scaletta dei cantanti della seconda serata di Sanremo 2023

Sono quattordici i cantanti che si esibiscono durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Ecco la scaletta in ordine di uscita:

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

LDA

Paola e Chiara

La seconda serata del Festival può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 20.35 e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA