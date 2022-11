Sanremo 2023, Amadeus annuncia gli 8 finalisti Giovani/ La data della finalissima

Sanremo 2023, Amadeus annuncia le prime novità di Sanremo Giovani e Area Sanremo

Manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2023, la cui messa in onda é prevista dal 7 all’11 febbraio 2023 su RaiUno, e intanto desta clamore mediatico e fa discutere la fase di selezione dei concorrenti scelti per il contest Sanremo Giovani. In queste ore, la commissione predisposta per la selezione dei cantanti e relativi brani ammessi a Sanremo Giovani 2023, presieduta da Amadeus e composta oltre che dal conduttore TV del Festival anche dai membri Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha scelto i primi 8 finalisti che accedono di diritto al contest delle Nuove proposte di Sanremo, a cui poi si aggiungeranno altri 4 concorrenti scelti dal neo contest Area Sanremo, per la finalissima di Sanremo Giovani prevista in onda su RaiUno il 16 dicembre 2022.

A dare annuncio delle ultime novità del Festival di Sanremo 2023 é in un post diramato dalla pagina Instagram di Sanremo, lo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse. Su un totale di ben 714 giovani, sono state selezionate le candidature di 42 brani, e al nuovo step di selezione con capo al commissione presieduta da Amadeus sono stati selezionati i primi 8 finalisti di Sanremo Giovani, come riporta testualmente Amadeus nel video postato su Instagram: “Gianmaria con La città che odio, Giuse the lizia con Sincera, Maninni con Mille porte, Mida con Mal di te, Olly con L’anima balla, Sethu con Sottoterra, Shari con Sottovoce, Will con Le cose più importanti sono gli 8 finalisti”.

Alfa squalificato da Sanremo Giovani: le reazioni agli 8 finalisti, in vista di Sanremo 2023

Nel frattempo, l’annuncio diramato via Instagram desta tra le reazioni web più disparate. Oltre ai commenti di chi si dichiara in trepidante attesa di prestare ascolto alle canzoni competitor di Sanremo Giovani e in generale di Sanremo 2023, non mancano i messaggi di contestazione di chi si chiede come mai non siano confermati tra i finalisti tra le nuove proposte per la finale di Sanremo Giovani gli ex concorrenti di Amici Aisha, Calma e Enula. Poi, c’é chi fa eco al grido di contestazione di Alfa, squalificato perché febbricitante: “E Alfa a casa con la febbre…”.

Si fanno sempre più incessanti in rete, inoltre, le voci che vedrebbero tra i papabili Big di Sanremo 2023, Gigi D’Alessio e il figlio LDA. Tra gli ospiti speciali della kermesse ligure, sempre stando ai rumor, gettonatissima e fortemente voluta da Amadeus sarebbe invece la popstar Britney Spears.











