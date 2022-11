Fiorello spiazza con Gigi D’Alessio in tour/ “A Sanremo, io, te e tuo figlio LDA!”

Sanremo 2023, Fiorello si candida con Gigi D’Alessio e LDA al Festival: accade in tour

Mentre si fa sempre più vicina la gara di Sanremo 2023, il cui inizio di messa in onda é previsto per il prossimo 7 febbraio 2023 su Rai Uno, Rosario Fiorello sorprende candidandosi al Festival, insieme a Gigi D’Alessio e LDA. Sulla scia dei rumor che nell’ultimo periodo vedono padre e figlio d’arte, Gigi D’Alessio e LDA, in lizza nel ruolo di concorrente a Sanremo 2023, la cui chiusura é prevista per l’11 febbraio 2023, Fiorello sembra voler dare, non troppo velatamente, per confermati padre e figlio d’arte all’evento in arrivo su Rai Uno. Il volto tv e spalla di Amadeus alla conduzione degli ultimi tre Sanremo, parla di Gigi e il terzogenito Luca D’Alessio dal palco della data capitolina del tour in corso del papà d’arte D’Alessio senior, in questi termini: “Se Amadeus ci prende andiamo a Sanremo io, te e tuo figlio. Ci facciamo chiamare ‘Due Piccioni con una fava’.”. Il che accade a Roma, nel mezzo del Noi Due Tour di Gigi D’Alessio, un momento che spiazza tutti e dalla ironia irriverente, che da sempre contraddistingue Fiorello.

Quest’ultimo torna all’attivo sulle scene, con Viva Rai 2”, dal 7 novembre in streaming su RaiPlay e dal 5 dicembre anche su Rai 2. Lo show principalmente copre lo slot mattutino 7-8.30 e viene mandato in streaming dal lunedì al venerdì. Nell’attesa del via al nuovo progetto, Fiorello si candida e candida Gigi D’Alessio e LDA alla partecipazione a Sanremo 2023, dal palco del tour in cui il cantautore di Mon Amour e ambasciatore della musica di Napoli presenta una sintesi musicale del suo trentennale di carriera: “Ho cercato di mettere in piedi una scaletta che riassuma la carriera. Un “best of” di brani che il pubblico conosce a memoria. Potrei limitarmi a fare il pianista, lasciando al pubblico il compito di cantare. Perché la gente non viene a “vedere” un mio concerto ma viene a “farlo”- fa sapere del tour, il papà d’arte del fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA, secondo Il tempo-. Siamo presi da tanti problemi, almeno trascorreremo insieme due ore diverse dalla routine giornaliera”.

Con il nuovo tour, D’Alessio senior si conferma uno dei più grandi Entertainer che la musica made in Italy ricordi, capace di rendersi veicolo di emozioni, riflessioni e sensazioni sul palco introspettive, complici i testi e le composizioni musicali originali ed evocativi delle sue canzoni.

