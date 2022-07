Sanremo 2023: Amadeus vuole Britney Spears/ La “folle” idea per il Festival

Il nuovo “folle” obbiettivo di Amadeus…

“Perché Sanremo è Sanremo” recita il motto coniato la prima volta nel 1995 dal grandissimo Pippo Baudo. Un motto che ora più che mai sembra reale e attuale, proprio ora che Amadeus, il direttore artistico di quella che sarà la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, si è posto un obbiettivo a dir poco stellare, così come è stellare il cachet che prevede di dare se riuscisse nell’intento: quello di convincerei la principessa del pop a essere l’ospite internazionale di Sanremo. Di chi parliamo? Ovviamente dell’unica e sola Britney Spears.

Un’impresa che sembra, a dir poco, folle. Però c’è da ammettere una cosa, che Amadeus, dalle sue “imprese folli” ne è sempre uscito vincitore: a iniziare dallo svecchiare il format avvicinandolo di più al mondo giovanile e, da ultimo, quello di avere accanto a sé la regina delle influencer, Chiara Ferragni. Moglie di Fedez, la Ferragni è stata a lungo “corteggiata” da Amadeus e, in definitiva, condurrà con lui la prima e l’ultima serata dell’evento canoro, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023.

Ma chi è Britney la “principessa del pop”? E qual è la “seconda scelta” di Amadeus?

“It’s Britney Bi*ch”, recita il pezzo di una canzone della pop star. Ma chi è Britney e come è diventata uno dei baluardi del genere pop? Il miraggio su cui Amadeus ha puntato dito, attenzione, e anche molti soldi, è Britney Spears. La regina della pop music che con i suoi successi ha fatto ballare intere generazioni, da “Hit me baby one more time”, “Oops!I did it again”, o ancora “Toxic” “Circus” “Womanizer!”, per citarne solo alcuni. Classe 1981 nasce nel sud degli Stati Uniti, in Lusiana, e già da giovanissima riesce a ottenere un successo realmente planetario; cavalcando l’onda dello stereotipo della bella ragazza, bionda, sexy e irriverente, acquisisce sempre più notorietà tra le star di Hollywood fino a conquista, a soli 21 anni, una a stella sulla Walk of Fame.

Ragazza che poi, una volta cresciuta, si trova a dover affrontare i suoi mostri del passato, con un continuo entrare e uscire da numerosi centri di riabilitazione. Insomma ormai una donna a tutto tondo, che può vantare la vittoria di numerosissimi premi: 1 Gremmy, 6 MTV Music Award, 7 Billboard Music Awards, e tanti altri. Ciò che è emerso dal rumors per cui Amadeus la vorrebbe come ospite internazionale è anche il sorprendente cachet disposto a darle: non meno di 200mila euro! Un ultimo gossip svela invece come la “seconda scelta”, nel caso in cui Britney rifiutasse, sarebbe verso … Lady Gaga!











